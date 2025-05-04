Метро на Виноградарь в Киеве — строительство снова затормозилось

Строительство метро на Виноградарь. Фото: Киевская городская прокуратура

Строительство метро на Виноградарь в Киеве снова затормозилось. Оно пересекает охранную зону ЛЭП.

Об этом сообщила журналистка Мария Гураль в рамках расследования проекта "Наша справа".

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В расследовании отмечается, что проект строительства имеет новую проблему — над местом возведения станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" проходят высоковольтные линии электропередач, под которыми запрещено строительство.

Компания ДТЭК "Киевские электросети", которая заключила соглашение с метрополитеном без открытых торгов, получит более 300 млн грн за перенос ЛЭП под землю. Предварительная оплата в размере 227 млн грн уже проведена. Скандала добавляет история разработчика проекта — компания "Киевметропроект", которая ранее принадлежала российскому "Мосметропроекту".

"Хотя проект неоднократно корректировали с 2017 года, проблему с ЛЭП заметили только сейчас. Это вызывает подозрения относительно некомпетентности или халатности ответственных структур", — говорится в сюжете.

Ранее мы рассказывали, почему вместо новых станций и метро на Виноградарь киевляне получили коррупционные скандалы, судебные разбирательства и очередное туманное обещание — теперь уже на 2027 год.

Также мы писали, на каком этапе находится строительство метро на Виноградарь.