Метро на Виноградарь — во сколько обошлось строительство

Строительство метро стало самой дорогой закупкой для Киева
Бюджет Киева в 2024 году был ориентирован на развитие общественного транспорта и обеспечение бесперебойной работы важных городских объектов. Так, самой дорогой закупкой для столицы за прошлый год стало возобновление строительства метро на Виноградарь.
Об этом сообщает Life Kyiv.
Самая дорогая закупка из бюджета Киева в 2024 году
Отмечается, что самой дорогой закупкой из бюджета Киева в 2024 году стала сделка на возобновление строительства метро на Виноградарь. На это потратили 13,78 млрд грн. Строительство было приостановлено в конце 2023 года, поэтому, когда его возобновили, это стало важным событием для города.
Как сообщали в КГГА, в рамках этого соглашения планируется сооружение станций "Мостицкая" и "Проспект Правды", а также прокладка перегонов между ними.
Кроме того, в столичном бюджете выделили 10 млн евро для закупки стоек для электропитания, если не будет света на станциях метро.
Отметим, что депутаты Киевсовета на 2024 год приняли бюджет в размере 85,3 млрд грн.
Напомним, в Киеве начнут проектировать новую ветку метро. Она будет проходить через Подольский мостовой переход.
Также мы писали, что КП "Киевский метрополитен" хочет закупить пружины для вагонов метро почти за 2 млн грн. Закупку должны осуществить до конца октября 2025 года.
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