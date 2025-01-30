Метро на Виноградарь — во сколько обошлось строительство

Строительство метро на Виноградарь. Фото: КГГА

Бюджет Киева в 2024 году был ориентирован на развитие общественного транспорта и обеспечение бесперебойной работы важных городских объектов. Так, самой дорогой закупкой для столицы за прошлый год стало возобновление строительства метро на Виноградарь.

Об этом сообщает Life Kyiv.

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Самая дорогая закупка из бюджета Киева в 2024 году

Отмечается, что самой дорогой закупкой из бюджета Киева в 2024 году стала сделка на возобновление строительства метро на Виноградарь. На это потратили 13,78 млрд грн. Строительство было приостановлено в конце 2023 года, поэтому, когда его возобновили, это стало важным событием для города.

Как сообщали в КГГА, в рамках этого соглашения планируется сооружение станций "Мостицкая" и "Проспект Правды", а также прокладка перегонов между ними.

Кроме того, в столичном бюджете выделили 10 млн евро для закупки стоек для электропитания, если не будет света на станциях метро.

Отметим, что депутаты Киевсовета на 2024 год приняли бюджет в размере 85,3 млрд грн.

Напомним, в Киеве начнут проектировать новую ветку метро. Она будет проходить через Подольский мостовой переход.

Также мы писали, что КП "Киевский метрополитен" хочет закупить пружины для вагонов метро почти за 2 млн грн. Закупку должны осуществить до конца октября 2025 года.