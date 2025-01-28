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У Києві почнуть проєктувати нову гілку метро — що запланували

28 січня 2025 10:33
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Києві почнуть проєктувати нову гілку метро
Метро в Києві. Фото: УНІАН
Анастасія Постоєнко - Редактор

У 2025 році в Києві можуть розпочатися роботи з підготовки до будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метро. Вона проходитиме через Подільський мостовий перехід.

Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА у відповідь на запит журналістів Telegraf.

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Що відомо про проєктування нової гілки метро

На цей рік у бюджеті міста передбачено 15 млн грн, які будуть використані на розробку проєктної документації. Як пояснили в департаменті, ця документація має визначити трасування нової лінії, розташування та кількість станцій, електродепо, а також етапи будівництва з урахуванням пасажиропотоків і містобудівної ситуації.

"Розпочати будівництво лінії (дільниць) можливо тільки після відповідного розроблення, у встановленому законодавством порядку, проєктної документації з визначенням трасування лінії, розміщення та кількості станцій і електродепо, черг (пускових комплексів) будівництва лінії, з урахуванням існуючої містобудівної ситуації, пасажиропотоків та проєктних рішень, затверджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.01.2012 №134 <…> Відповідно до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 №425/10233 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024–2026 роки" на будівництво Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену на 2025 рік передбачені асигнування на суму 15 млн грн, які планується використати на проєктні роботи", — повідомили у Транспортному департаменті КМДА.

Які етапи будівництва Подільського мостового переходу

Департамент також надав інформацію про черговість робіт на Подільському мостовому переході, хоча строки виконання окремих етапів поки не визначено. Загалом будівництво мосту поділено на п’ять черг.

  • І черга: Влаштування з’їздів із мосту на Рибальський півострів та Набережно-Хрещатицьку у Подільському районі, а також будівництво Набережно-Рибальської дороги, мосту через Гавань та естакади вздовж вулиці Набережно-Хрещатицької.  Цей етап завершено ще у 2010 році.
  • ІІ черга: Роботи на ділянках від Межигірської до Воскресенського проспекту, включаючи будівництво лівобережних підходів, тунелю під залізничними коліями та інших ключових об’єктів. Зокрема, від Рибальського півострова до вул. Центральна Садова, від вул. Центральна Садова до просп. Р. Шухевича (вул. Оноре де Бальзака), від вул. Центральна садова до Воскресенського проспекту. Облаштування лівобережних підходів з вул. О. де Бальзака та з просп. Алішера Навої, від вул. Межигірської до Рибальського півострова. Також передабчено зведення тунелю під залізничними коліями, проведення дорожніх робіт, встановлення високої пасажирської платформи, інженерної мережі та залізничних колій, підпірних стін й допоміжних споруд. Крім того, буде зведена споруда насипу заїзду з вул. Центральна Садова на вул. Оноре де Бальзака (вул. Вершигори), а такод підпірні стіни. 
  • ІІІ черга: Влаштування додаткових з’їздів на Набережно-Рибальську.
  • ІV черга: Демонтаж старих конструкцій мосту та облаштування підходів із Набережно-Хрещатицької. 
  • V черга: Реконструкція дачної забудови та перенесення Русанівських і Воскресенських садів.
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Перелік робіт. Фото: Telegraf
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Перелік робіт. Фото: Telegraf

Подільсько-Вигурівська лінія метро, яка є частиною цього проєкту, стане ключовою для з’єднання центральної частини міста з лівобережними районами, що значно полегшить транспортне сполучення та розвантажить існуючі гілки метро. Однак перед початком будівництва потрібно завершити проєктування та затвердити всі необхідні документи.

Нагадаємо,  лідер Офісу трансформації Максим Бахматов назвав суми, які витрачає влада на проєктування метро у Києві.

Також стали відомі суми закупівель пружин для метро у Києві.  

Київ ремонт метро КМДА будівництво

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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