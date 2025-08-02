Ткаченко обурився відсутністю укриттів у Києві

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Фото: Ткаченко/Facebook

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко обурився бездіяльністю місцевої влади після масованого удару РФ по Києву в ніч проти 31 липня. За словами посадовця, влада ігнорує людей, чиє житло постраждало внаслідок ворожого обстрілу.

Про це Тимур Ткаченко написав у суботу, 2 серпня, в Telegram.

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"Учора ми працювали на місцях уражень. Дуже багато скарг від людей. У Києві — десятки тисяч працівників КМДА, департаментів, комунальних підприємств. Але до людей ніхто не прийшов. У кращому випадку — лише в перший день, зробити фото. Усе вкотре закривають районні комунальні служби, волонтери, військові", — зазначив начальник КМВА.

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Зокрема він додав, що директори департаментів, у підпорядкуванні яких сотні підприємств, мільярдні бюджети та тисячі працівників ігнорують ситуацію у столиці та містян.

"Ці люди мають реальні ресурси — техніку, людей, інструменти — і прямий обов’язок діяти. Але вони навіть не намагаються з’ясувати, що відбувається. Просто ігнор. Де керівники міських КП, через яких проходять кошти на відновлення й реагування? Вони теж не на місцях", — зауважив Ткаченко.

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Зокрема він наголосив, що люди залишаються сам на сам. За його словами, харчуванням ніхто не займається. Комунальне житло, яке мали б давно збудувати для евакуйованих, не з’явилося.

"Ми сформували фонд з того, що змогли. Лише зараз, на четвертому році повномасштабної війни. Умови там, відверто, погані. Люди відмовляються. Люди відчувають зневагу. У міста є гроші — але вони заблоковані", — пояснив очільник КМВА.

Ткаченко про відсутність модульних укриттів

Ткаченко наголосив, що досі у Києві немає модульних укриттів, які необхідні містянам.

"Де обіцяні модульні укриття? Вони, можливо, не потрібні чиновникам, але киянам — потрібні! Я вже пів року намагаюся зрушити це з мертвої точки, а департаменти вперлися. Бо на підряд, очевидно, не зайде їхня "своя" фірма. Скляні зупинки — будуються. Укриття — ні.

Натомість ми бачимо показові візити мера з розумним виразом обличчя на фоні парків і фасадів. Усе — для картинки. Не для людей", — зазначив посадовець.

Водночас він додав, що у місті є гроші. Але райони не можуть закупити навіть елементарні листи, щоб закрити вибиті вікна.

За словами Ткаченка, комунальні служби "задихаються": "Їх тримають у фінансовому зашморгу, щоб мати вплив на голів РДА. Зарплати в КП мізерні. Техніка зношена. Люди працюють по дві доби після прильотів. Ми проговорили реальні доплати за понаднормові, за ризики. Але рішень не буде. Бо рішення приймає мер".

Начальник КМВА розповів, що бюджет Києва — понад 100 мільярдів. Але він, на його думку, ніби схований десь під матрацом.

"Ще раз: у нас накопичені системні проблеми. Укриття. Допомога постраждалим. Відновлення. Підтримка міської оборонної інфраструктури. Оперативність. Все це потребує фінансування. Фінансування, яке є. Але його не має військова адміністрація — бо не має бюджету. Бюджет — у мера. А Київрада голосує за ті пропозиції, які дають директори департаментів. І знову ж таки — призначені мером.

Під час війни така бездіяльність — це реальна загроза. Бо коли структура, яка тримає в руках усі повноваження й ресурси, не виконує свої обов’язки – страждають люди. Їхня безпека. Їхнє життя", — пояснив Ткаченко.

А також зазначив, що якщо ця система не здатна працювати, то потрібно чесно визнати: вона стала частиною проблеми, а не інструментом вирішення.

Скриншот повідомлення Ткаченка/Facebook

Раніше Ткаченко висловив обурення роботою посадовців КМДА — конфлікт стався через хаотичне паркування авто у столиці.

Також Ткаченко вже заявляв про те, що попри гостру потребу, у Києві досі немає мобільних укриттів.