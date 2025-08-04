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Главная Киев Строительство Подольского моста — прокуратура подала иск в суд

Строительство Подольского моста — прокуратура подала иск в суд

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 11:03
Строительство Подольского моста — прокуратура просит суд признать недействительным договор
Подольский мост в Киеве. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Подольская окружная прокуратура Киева обратилась в суд с иском о признании недействительным договора на строительство участка Подольского моста. Также институт требует взыскать с подрядчика более 2 млрд гривен, уже выплаченных из бюджета города.

Об этом 4 августа сообщили в Киевской областной прокуратуре.

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Вокруг строительства участка Подольского моста в столице — от дамбы Русановских садов до бульвара Перова — продолжаются бурные обсуждения и споры.

Прокуратура уже обратилась с иском в суд с требованием признать один из договоров на строительство недействительным.

Как известно, договор между КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и частным предприятием заключили в апреле 2017 года. Стоимость работ с начальных 1,7 млрд грн выросла до 3,5 млрд гривен, а сроки выполнения неоднократно продлевались.

Антимонопольный комитет Украины установил, что победитель тендера и еще один участник совершили нарушения в виде антиконкурентных согласованных действий, исказив результаты тендера. В течение 2022-2023 годов они пытались обжаловать этот вывод в судах, однако им отказали в удовлетворении их требований.

Прокуратура считает, что договор подряда противоречит интересам государства и общества, поэтому требует его отмены и возврата бюджетных средств. Хозяйственный суд Киева открыл производство.

Кроме того, в суде уже находится аналогичное дело по иску Подольской окружной прокуратуры о признании недействительным договора подряда на строительство Подольского моста стоимостью 8,4 млрд гривен.

Прокуратура подала позов щодо Подільського суду
Заявление Подольской окружной прокуратуры. Фото: скриншот Telegram
Прокуратура подала позов щодо Подільського суду
Заявление Подольской окружной прокуратуры. Фото: скриншот Telegram

Напомним, на Киевщине судили госпредприятие, охранники которого упустили незаконную вырубку лесов.

А также Тимур Ткаченко заявил о бездействии власти в КГГА в отношении пострадавших в результате атаки РФ по столице.

Киев суд мост прокуратура строительство
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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