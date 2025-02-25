Заместителя директора КП будут судить за убытки на строительстве Подольского моста

Подольский мост во время строительства. Фото: Wikimedia Commons

Прокуратура Киева передала в суд обвинительный акт в отношении заместителя директора коммунального предприятия "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева". Его обвиняют в служебной халатности, которая привела к убыткам на сумму более 3,5 миллиона гривен при строительстве Подольского мостового перехода через Днепр.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Следствие установило, что в апреле 2017 года коммунальное предприятие заключило договор с генподрядчиком на выполнение строительных работ.

Однако в июне 2023 года заместитель директора, неподобающе выполняя свои обязанности, не проверил реальные объемы использованного песка и расходы на эксплуатацию строительной техники. Несмотря на это, он подписал акты приемки выполненных работ, что привело к значительной переплате из городского бюджета.

Нарушения обнаружили на этапе строительства земляного полотна на участке от дамбы Русановских садов до бульвара Перова. Экспертиза подтвердила нанесенный ущерб территориальной громаде Киева в сумме 3,5 млн гривен.

Сейчас обвинительный акт передан в суд, где дело будет рассматриваться по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

Напомним, архитекторы заметили тревожные изменения в конструкции моста-волны в Киеве. А мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве могут частично открыть Южный мост для авто.