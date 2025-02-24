У Києві можуть відкрити Південний міст, тривають консультації

Південний міст у Києві. Фото: Південний міст/Facebook

У Києві можуть відкрити для руху приватного транспорту Південний міст, який закрили на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Мер Віталій Кличко зазначив, що після консультацій з військовими планується часткове зняття обмеження.

Про це Кличко написав у Telegram у понеділок, 24 лютого.

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Відкриття Південного мосту

За словами міського голови, у грудні 2024 влада столиці зверталася до військових, але тоді вони не надали згоди на відкриття руху Південним мостом у звичному режимі.

"На тепер, після консультацій з військовими, є можливість частково зняти обмеження. А саме — дозволити рух транспорту з лівого на правий берег", — зазначив він.

Водночас рух з правого берега поки що залишиться без змін за попередніми домовленостями. Кличко зауважив, що для цього потрібні додаткові рішення військових, з якими тривають консультації, а потім рішення має ухвалити Рада оборони міста.

Скриншот допису Кличка

Коли закрили Південний міст

Переправа була закрита для приватного транспорту у березні 2022 року під час наступу російських військ на Київ. А офіційне рішення про обмеження руху для приватних авто на невизначений термін Рада оборони Києва ухвалила 21 червня 2022 року.

Нагадаємо, у "Київавтодорі" анонсували ремонт низки столичних мостів у 2025 році.

А з тендерів на Prozorro стало відомо, що Пішохідний міст на Труханів острів хочуть відремонтувати за 27 мільйонів гривень.