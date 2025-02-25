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Що відбувається з новим мостом у Києві — пояснення архітектора

25 лютого 2025 10:18
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Міст-хвиля зазнає тривожних змін — у чому небезпека
Міст-хвиля. Фото: РБК-Україна
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Києві звернули увагу на тривожні зміни на конструкціях нового мосту-хвилі, який з'єднує парк Наталка та острів Оболонський. Мешканців столиці налякали металеві поручні мосту, які в деяких місцях почали розходитися. Світлини цього явища почали ширитися мережею.

Автор проєкту будівництва нового мосту архітектор Андрій Миргородський пояснив цю ситуацію у коментарі ТСН.

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Миргородський запевнив, що це явище повністю зумовлене законами фізики, а саме температурним розширенням.

"Таке відбувається взимку з усіма мостами. Тут видно телескопічні вставки в поручнях, що рухаються. Днями ми їх подовжимо. Це ніяк на безпеці мосту не позначається", — запевнив архітектор.

Фахівець також додав, що цей міст доволі нестандартний і має складну конструкцію. Втім, він достатньо безпечний.

Нагадаємо, що це перша зима для нового мосту незвичної форми. Його було відкрито у травні минулого року.

Будівництво цього об'єкту було розпочато ще до початку війни, у ​​2021 році, і завершено під час війни за фінансової підтримки меценатів.

Київ міст
Кріплення мосту-хвилі. Фото: Життя Оболонь Київ
міст
Пошкоджені кріплення. Фото: Життя Оболонь Київ

Раніше ми повідомляли, що у Києві можуть відкрити для руху приватного транспорту Південний міст, який закрили на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Крім того, у "Київавтодорі" анонсували ремонт низки столичних мостів цього року. 

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