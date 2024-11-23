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Будівництво укриття під Броварами подешевшало на 5 млн — причина

23 листопада 2024 20:07
Ольга Антоновська - редактор
Вартість будівництва укриття під Броварами знизили на 5 млн грн
Будівництво укриття. Фото: ВМР
Ольга Антоновська - редактор

Будівництво укриття у школі під Броварами подешевшало на 5 мільйонів гривень. Сталося це після того, як Держаудитслужба вирішила перевірити тендер.

Про це інформують на сайті видання "Наші гроші".

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Спочатку укриття планували побудувати за 51,47 млн грн. Зрештою виконавчий комітет Калинівської селищної ради Броварського району зменшив вартість будівництва укриття з до 46,08 млн грн. Вартість договору зменшили після того, як Держаудитслужба прийшла перевіряти цей тендер.

Як зазначає видання, Держаудитслужба почала моніторинг тендеру 20 вересня та виявила порушення. Зокрема, у ціну будівництва входило 350 тис. грн невідомих витрат. 3 жовтня замовник спочатку уклав договір з будівельною компанією "Мега Стайл" на суму 51,42 млн грн. А вже наступного дня додатковою угодою зменшили вартість договору на 5,34 млн грн.

"Він виключив згадані вище невідомі витрати в сумі 350 тис. грн, до яких мали претензії державні аудитори, і знизив ціни будматеріалів, які раніше були завищеними. Зокрема мова про арматуру", — йдеться у повідомленні.

Укриття під Броварами
Ціни на арматуру. Фото: "Наші гроші"

Раніше найбільша сума, 8,33 млн грн, припадала на сталеву арматуру, сума якої була на 56-91% дорожче від ринкових цін. Після укладення додаткової угоди ціна знизилась до рівня ринку.

Загалом потенційна переплата на будматеріалах сягала 5 млн грн. Це приблизно зіставно з сумою, на яку зменшили вартість договору під час перевірки Держаудитслужби.

Нагадаємо, депутат Київської міської ради Леонід Ємець заявив, що у Києві деякі райони витратили менш як 5% коштів за рік на облаштування укриттів. За його словами є й ті, хто закуповує інвентар за вдвічі завищеними цінами.

Суд зобов'язав Фастівську міську раду оформити право власності на протирадіаційне укриття. Раніше міськрада його списала.

тендер гроші будівництво Бровари фінанси укриття

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