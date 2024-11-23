Стоимость строительства укрытия под Броварами снизили на 5 млн. грн

Строительство укрытия. Фото: ВГС

Строительство укрытия в школе под Броварами подешевело на 5 миллионов гривен. Случилось это после того, как Госаудитслужба решила проверить тендер.

Об этом информируют на сайте издания "Наші гроші".

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Стоимость строительства укрытия под Броварами уменьшилась на 5 млн грн

Сначала укрытие планировали построить за 51,47 млн. грн. В конце концов, исполнительный комитет Калиновского поселкового совета Броварского района уменьшил стоимость строительства укрытия до 46,08 млн. грн. Стоимость договора была уменьшена после того, как Госаудитслужба пришла проверять этот тендер.

Как отмечает издание, Госаудитслужба начала мониторинг тендера 20 сентября и выявила нарушения. В частности, в стоимость строительства входило 350 тыс. грн неизвестных расходов. 3 октября заказчик сначала заключил договор со строительной компанией "Мега Стайл" на сумму 51,42 млн. грн. А уже на следующий день дополнительным соглашением снизили стоимость договора на 5,34 млн. грн.

"Он исключил упомянутые выше неизвестные расходы в сумме 350 тыс. грн, к которым имели претензии государственные аудиторы, и снизил цены ранее завышенными стройматериалов. В частности речь идет об арматуре", — говорится в сообщении.

Цены на арматуру. Фото: "Наші гроші"

Ранее самая большая сумма, 8,33 млн грн, приходилась на стальную арматуру, сумма которой была на 56-91% дороже рыночных цен. После заключения дополнительного соглашения цена снизилась до уровня рынка.

В целом потенциальная переплата на стройматериалах достигала 5 млн. грн. Это примерно сопоставимо с суммой, на которую снизили стоимость договора во время проверки Госаудитслужбы.

Напомним, депутат Киевского городского совета Леонид Емец заявил, что в Киеве некоторые районы потратили менее 5% средств в год на обустройство укрытий. По его словам, есть и те, кто закупает инвентарь по вдвое завышенным ценам.

Суд обязал Фастовский городской совет оформить право собственности на противорадиационное укрытие. Ранее горсовет его списал.