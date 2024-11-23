Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Строительство укрытия под Броварами подешевело на 5 млн — причина arrow

Строительство укрытия под Броварами подешевело на 5 млн — причина

23 ноября 2024 20:07
Ольга Антоновская - редактор
Стоимость строительства укрытия под Броварами снизили на 5 млн. грн
Строительство укрытия. Фото: ВГС
Ольга Антоновская - редактор

Строительство укрытия в школе под Броварами подешевело на 5 миллионов гривен. Случилось это после того, как Госаудитслужба решила проверить тендер.

Об этом информируют на сайте издания "Наші гроші".

Читайте также:

Стоимость строительства укрытия под Броварами уменьшилась на 5 млн грн

Сначала укрытие планировали построить за 51,47 млн. грн. В конце концов, исполнительный комитет Калиновского поселкового совета Броварского района уменьшил стоимость строительства укрытия до 46,08 млн. грн. Стоимость договора была уменьшена после того, как Госаудитслужба пришла проверять этот тендер.

Как отмечает издание, Госаудитслужба начала мониторинг тендера 20 сентября и выявила нарушения. В частности, в стоимость строительства входило 350 тыс. грн неизвестных расходов. 3 октября заказчик сначала заключил договор со строительной компанией "Мега Стайл" на сумму 51,42 млн. грн. А уже на следующий день дополнительным соглашением снизили стоимость договора на 5,34 млн. грн.

"Он исключил упомянутые выше неизвестные расходы в сумме 350 тыс. грн, к которым имели претензии государственные аудиторы, и снизил цены ранее завышенными стройматериалов. В частности речь идет об арматуре", — говорится в сообщении.

Укрытие под Броварами
Цены на арматуру. Фото: "Наші гроші"

Ранее самая большая сумма, 8,33 млн грн, приходилась на стальную арматуру, сумма которой была на 56-91% дороже рыночных цен. После заключения дополнительного соглашения цена снизилась до уровня рынка.

В целом потенциальная переплата на стройматериалах достигала 5 млн. грн. Это примерно сопоставимо с суммой, на которую снизили стоимость договора во время проверки Госаудитслужбы.

Напомним, депутат Киевского городского совета Леонид Емец заявил, что в Киеве некоторые районы потратили менее 5% средств в год на обустройство укрытий. По его словам, есть и те, кто закупает инвентарь по вдвое завышенным ценам.

Суд обязал Фастовский городской совет оформить право собственности на противорадиационное укрытие. Ранее горсовет его списал.

тендер деньги строительство Бровары финансы укрытия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:23 Мокрый снег и гололедица — к какой погоде готовиться завтра

20:07 Строительство укрытия под Броварами подешевело на 5 млн — причина

20:03 Польские фермеры могут блокировать границу дольше 48 часов — ГПСУ

20:01 Зеленский обсудил сотрудничество с министром МИД Чехии — детали

Новость с фото

20:01 Легкий заработок — какие монеты можно дорого продать на аукционе

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

20:00 Приоритетные и неприоритетные подразделения в ВСУ — в чем разница

19:44 Конфликт в отеле Киева завершился стрельбой — есть погибшие

19:37 В ГПСУ рассказали, сколько грузовиков заблокировано на границе

19:16 В Днепре мужчина угрожал копам гранатой — чем все закончилось

19:05 Что будет с ценами до конца года и нужно ли наспех купить жилье

20:23 Мокрый снег и гололедица — к какой погоде готовиться завтра

20:07 Строительство укрытия под Броварами подешевело на 5 млн — причина

20:03 Польские фермеры могут блокировать границу дольше 48 часов — ГПСУ

20:01 Зеленский обсудил сотрудничество с министром МИД Чехии — детали

Новость с фото

20:01 Легкий заработок — какие монеты можно дорого продать на аукционе

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

20:00 Приоритетные и неприоритетные подразделения в ВСУ — в чем разница

19:44 Конфликт в отеле Киева завершился стрельбой — есть погибшие

19:37 В ГПСУ рассказали, сколько грузовиков заблокировано на границе

19:16 В Днепре мужчина угрожал копам гранатой — чем все закончилось

19:05 Что будет с ценами до конца года и нужно ли наспех купить жилье

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Text

13:17 Ракеты РФ могут вызывать онкологические заболевания, — эксперт

22 ноября 2024
Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Text

19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Text

08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК