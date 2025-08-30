Вовки у Чорнобилі - який вони мають вигляд влітку

Вовк у Чорнобилі влітку. Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

У Чорнобильській зоні відчинили завісу над життям одних із найтаємничіших мешканців — вовків. Літо для хижаків — час не лише спеки, а й линьки.

Про це повідомляє Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник у Facebook.

Пост Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника. Фото: скриншот

Літні будні вовків у Чорнобилі

У спекотний час їхній вигляд буває далеким від ідеального: шерсть стає скуйовдженою, а тіло виглядає худим, особливо якщо полювання не принесло здобичі.

Та саме влітку вовки отримують доступ до різноманітнішого меню. Окрім звичних копитних, зайців і дрібних гризунів, хижаки нерідко ласують яйцями та пташенятами наземних птахів.

Іноді в їхньому раціоні з’являється й рослинна їжа — фрукти, овочі та навіть злаки, що допомагає пережити спекотні місяці і поповнити енергетичні запаси.

Спостереження за літнім життям вовків у Чорнобилі демонструє, наскільки адаптивними та винахідливими є ці хижаки, навіть у період складного природного циклу.

Нагадаємо, що у Чорнобильській зоні помітили бражника тополевого — одного із найбільших в українській фауні метелика. Розмах його крил може сягати 10 сантиметрів.

Також працівники Чорнобильського заповідника зафільмували вивірку звичайну.