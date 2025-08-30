Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Будні вовків у Чорнобилі — який вигляд мають і що їдять хижаки

Будні вовків у Чорнобилі — який вигляд мають і що їдять хижаки

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 11:26
Вовки у Чорнобилі - який вони мають вигляд влітку
Вовк у Чорнобилі влітку. Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

У Чорнобильській зоні відчинили завісу над життям одних із найтаємничіших мешканців — вовків. Літо для хижаків — час не лише спеки, а й линьки.

Про це повідомляє Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник у Facebook.

Реклама
Читайте також:
Будні вовків у Чорнобилі — який вигляд мають і що їдять хижаки - фото 1
Пост Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника. Фото: скриншот

Літні будні вовків у Чорнобилі

У спекотний час їхній вигляд буває далеким від ідеального: шерсть стає скуйовдженою, а тіло виглядає худим, особливо якщо полювання не принесло здобичі.

Та саме влітку вовки отримують доступ до різноманітнішого меню. Окрім звичних копитних, зайців і дрібних гризунів, хижаки нерідко ласують яйцями та пташенятами наземних птахів.

Іноді в їхньому раціоні з’являється й рослинна їжа — фрукти, овочі та навіть злаки, що допомагає пережити спекотні місяці і поповнити енергетичні запаси.

Спостереження за літнім життям вовків у Чорнобилі демонструє, наскільки адаптивними та винахідливими є ці хижаки, навіть у період складного природного циклу.

Нагадаємо, що у Чорнобильській зоні помітили бражника тополевого — одного із найбільших в українській фауні метелика. Розмах його крил може сягати 10 сантиметрів.

Також працівники Чорнобильського заповідника зафільмували вивірку звичайну

тварини літо Чорнобиль вовк тварина
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації