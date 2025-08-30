Волки в Чернобыле - как они выглядят летом

Будни волков в Чернобыле — как выглядят и что едят хищники
В Чернобыльской зоне приоткрыли завесу над жизнью одних из самых таинственных жителей — волков. Лето для хищников — время не только жары, но и линьки.
Об этом сообщает Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник в Facebook.
Летние будни волков в Чернобыле
В жаркое время их вид бывает далеким от идеального: шерсть становится взъерошенной, а тело выглядит худым, особенно если охота не принесла добычи.
Но именно летом волки получают доступ к более разнообразному меню. Кроме привычных копытных, зайцев и мелких грызунов, хищники нередко лакомятся яйцами и птенцами наземных птиц.
Иногда в их рационе появляется и растительная пища — фрукты, овощи и даже злаки, что помогает пережить жаркие месяцы и пополнить энергетические запасы.
Наблюдение за летней жизнью волков в Чернобыле демонстрирует, насколько адаптивными и изобретательными являются эти хищники, даже в период сложного природного цикла.
Напомним, что в Чернобыльской зоне заметили бражника тополевого — одну из крупнейших в украинской фауне бабочку. Размах ее крыльев может достигать 10 сантиметров.
Также работники Чернобыльского заповедника сняли на видео выверку обыкновенную.
Читайте Новини.LIVE!