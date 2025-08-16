Відео
Головна Київ У Чорнобилі помітили метелика з розмахом крил до 10 см — фото

У Чорнобилі помітили метелика з розмахом крил до 10 см — фото

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 19:35
Бражник тополевий у Чорнобилі – цікаві факти
Бражник тополевий. Фото: Ольга Бєльська

У Чорнобильській зоні помітили бражника тополевого — одного із найбільших в українській фауні метелика. Розмах його крил може сягати 10 сантиметрів.

Про це повідомляє пресслужба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника на сторінці у Facebook.

Читайте також:

Цікаві факти про бражника тополевого

"Його буро-сіре забарвлення з нечіткими лініями й плямами чудово маскує його серед кори та опалого листя. У спокої він сидить з опущеними донизу крилами і виглядає як зів’ялий листок тополі  спробуй знайти!", — йдеться в повідомленні.

бражник тополевий
Найбільший метелик в Україні. Фото: Ольга Бєльська

Зазначається, що свою назву метелик отримав не випадково: його гусінь живиться листям тополі, осики, іноді й верби. 

"Гусінь має яскраво-зелене забарвлення та характерний ріг на задньому кінці. На початку серпня вже можна знайти дорослих гусениць, які скоро припинять живитися, опустяться в підстилку і залялькуються. Лялечки зимують у ґрунті, а навесні з них виходять нові метелики", — зазначають у заповіднику.

найбільший метелик України
Бражник тополевий у Чорнобилі. Фото: Ольга Бєльська

Цікаво, що дорослі бражники не живляться зовсім і у них немає хоботка. Весь "енергетичний запас" вони накопичують ще на стадії гусені. 

Нагадаємо, нещодавно у Чорнобильському заповіднику зафіксували рідкісного й непомітного птаха — слукву лісову, більш відому як вальдшнеп. 

Також працівники Чорнобильського заповідника зафільмували вивірку звичайну

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
