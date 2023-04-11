В Киеве откроют дворец "Украина" - стала известна дата выступления Пивоварова

Поврежденное здание частично удалось восстановить

В Киеве снова откроется дворец "Украина", пострадавший от российских ракетных обстрелов 31 декабря.

Как сообщили корреспонденту Новини.LIVE в администрации концертного зала, 6 мая в "Украине" выступит Артем Пивоваров в сопровождении Национального академического оркестра народных инструментов Украины (НАОНИ). А на следующий день на той же концертной площадке будет петь Иво Бобул с программой "Одна единственная Украина".

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Перерыв в 14 месяцев

Последний концерт в "Украине" прошел вечером 23 февраля 2022 — тогда на сцене дворца выступало "Дизель-шоу". С этого времени дворец оставался закрытым для посетителей.

Как рассказал и.о. гендиректора дворца "Украина" Андрей Выдыш, администрация рассматривала возможность возобновления концертов еще осенью. Но в конце концов от этой идеи отказались — прежде всего, из-за массированных обстрелов Киева, которые россия начала в октябре.

Андрей Выдыш возде дворца "Украина". Фото: Новини.LIVE

31 декабря дворец пострадал от ракетной атаки: вылетели стекла, была повреждена часть фасада. К счастью, обошлось почти без жертв — медицинская помощь потребовалась только одному человеку, получившего вывих ноги.

"У нас ровно за год до того, 31 декабря 2021 года было три концерта "Новой Снежной Королевы", и на каждом концерте — 4500 детей со своими родителями. Счастье, что в прошлом году мы из соображений безопасности отказались от любых новогодних концертов — и детских, и взрослых", — сказал Андрей Выдыш.

Тепло и сравнительно безопасно

По оценкам администрации дворца "Украина", новогодний обстрел нанес зданию ущерб на сумму более 50 млн гривен. Часть стекол вставили заново, однако большие витражные окна все еще закрыты деревянными щитами. Впрочем, администрация надеется полностью восстановить поврежденные фасады в Украине уже этой осенью.

Пострадавшая часть дворца "Украина". Фото: Новини.LIVE

По словам Андрея Выдыша, снова открыть дворец для зрителей удалось благодаря снижению интенсивности обстрелов и завершению отопительного сезона. Обогревать все 30 тысяч квадратных метров дворца "Украина" было слишком дорого, поэтому зимой в здание подавалось ровно столько тепла, чтобы не замерзли отопительные трубы.

Теперь, с приходом весны, отапливать здание больше не нужно, а заодно отпала и потребность в гардеробе.

"Мы понимали, что если будет, не дай бог, воздушная тревога, у гардероба может образоваться большое скопление людей. В мае гардероб уже не нужен, поэтому в случае тревоги все зрители смогут быстро выйти и пройти в укрытие", — объяснили в администрации.

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