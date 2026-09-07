Трагедія в Милі: житель розповів про добу в підвалі

Руйнування внаслідок атаки РФ по Київщині. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Російська армія атакувала Київщину 28 серпня, мешканці села Мила досі оговтуються від трагедії. Місцевий житель поділився своєю історією: він добу переховувався у підвалі разом із донькою та двома онуками в день атаки. Після обстрілу діти виїхали до родичів у Білогородку, а чоловік залишився сам із сильно пошкодженим будинком, який потребує масштабного ремонту.

Про це він розповів журналістці Новини.LIVE Діані Шликовій.

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Родина добу провела у підвалі

Під час російського удару 28 серпня чоловік разом із донькою та двома онуками був змушений ховатися у підвалі. Родина провела там близько доби, поки ситуація не стала безпечнішою. Після пережитого донька разом із дітьми поїхала до родичів у Білогородку. Чоловік вирішив залишитися у Милі та стежити за своїм будинком.

"Мушу, тому що мені треба внуків виростити", — пояснив він.

Будинок потребує повної заміни даху

Оселя чоловіка зазнала значних пошкоджень через вибухову хвилю. Найбільше постраждав дах: його, за словами власника, фактично потрібно повністю замінити. Також потріскалися балки та крокви, а двері погнуло від удару.

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"Воно тримається просто на желізі, на металочерепиці, а то все перероблювати треба", — розповів житель Мили.

Скільки коштуватиме відновлення будинку, чоловік наразі навіть не може приблизно оцінити. Попереду необхідно провести значний обсяг ремонтних робіт, щоб повернути оселі безпечний стан.

Наслідки атаки РФ на Київщину. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Згорілий автомобіль.Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Нагадаємо, що російська атака на селище Мила сталася 10 днів тому, 28 серпня. Після влучання російського безпілотника у складські приміщення виникла масштабна пожежа, яка згодом супроводжувалася сильною детонацією. Відомо, що внаслідок атаки загинули 38 людей. Місцеві жителі досі знаходять на вулицях уламки та боєприпаси.

Новини.LIVE інформували, що начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у селі Мила було пошкоджено близько 300 об'єктів. Серед пошкоджених об’єктів — понад 200 приватних осель та 14 багатоквартирних будинків. Деякі житлові будівлі мають часткові або незначні руйнування, тоді як інші були повністю знищені.