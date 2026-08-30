Ткаченко повідомив про наслідки трагедії в Милі — що відомо

Тимур Ткаченко. Фото: Telegram/Тимур Ткаченко

У селі Мила Бучанського району Київської області триває ліквідація наслідків російської атаки та подальшої детонації. Станом на зараз відомо про 38 загиблих і 52 постраждалих, серед яких п'ятеро дітей.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

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Яка ситуація в Милі після російського удару

За словами начальника КОВА, дев'ятеро постраждалих наразі залишаються у лікарнях. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

"Станом на зараз, на жаль, відомо, що внаслідок удару та подальшої детонації загинуло 38 людей. Мої співчуття рідним і близьким. Також поранення отримали 52 особи, серед них 5 дітей. У лікарнях залишаються 9 людей. Лікарі оцінюють їхній стан як середній", — повідомив Ткаченко.

Пост Тимура Ткаченка. Фото: Telegram/Тимур Ткаченко

Наслідки трагедії. Фото: Telegram/Тимур Ткаченко

Внаслідок трагедії у Милі та прилеглих населених пунктах пошкоджено близько 300 об'єктів. Серед них понад 200 приватних будинків і 14 багатоповерхівок. Частина житлових будівель зазнала незначних або часткових пошкоджень, а деякі — повністю зруйновані.

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Наслідки трагедії. Фото: Telegram/Тимур Ткаченко

За словами Ткаченка, одним із головних завдань зараз є допомога людям, які втратили свої домівки. Разом із профільним міністерством влада напрацьовує механізми відновлення зруйнованого житла, пошкодженої інфраструктури та підтримки постраждалих.

Спецслужби на місці детонації боєприпасів. Фото: Telegram/Тимур Ткаченко

На двох найбільш пошкоджених вулицях після оперативного розмінування фахівці вже відновили електропостачання. Роботи з відновлення світла та газопостачання на інших ділянках тривають. Крім того, у громаді продовжує працювати гуманітарний штаб. Там постраждалі можуть отримати психологічну допомогу та подати заяви на матеріальну підтримку. Станом на зараз уже надійшло понад 200 таких заявок.

Як повідомляли Новини.LIVE, 30 серпня на місце трагедії у селі Мила Бучанського району Київської області прибув начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Він оглянув територію, де після російського удару сталися вибухи та пожежа на складі, а також ознайомився з наслідками трагедії.

Як повідомляли Новини.LIVE, 29 серпня Тимур Ткаченко заявив, що російські обстріли ускладнюють роботу рятувальників, медиків та інших екстрених служб. Водночас влада Київщини готується до можливих нових атак, а в Дмитрівській громаді продовжує працювати оперативний штаб із ліквідації наслідків удару.