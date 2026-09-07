Трагедия в Миле: житель рассказал о сутках, проведённых в подвале

Разрушения в результате атаки РФ в Киевской области. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

28 августа российская армия атаковала Киевскую область, жители села Мила до сих пор приходят в себя после трагедии. Местный житель поделился своей историей: в день атаки он сутки прятался в подвале вместе с дочерью и двумя внуками. После обстрела дети уехали к родственникам в Белогородку, а мужчина остался один с сильно поврежденным домом, который требует капитального ремонта.

Об этом он рассказал журналистке Новини.LIVE Диане Шлыковой.

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Семья провела сутки в подвале

Во время российского удара 28 августа мужчина вместе с дочерью и двумя внуками был вынужден укрываться в подвале. Семья провела там около суток, пока ситуация не стала более безопасной. После пережитого дочь вместе с детьми уехала к родственникам в Белогородку. Мужчина решил остаться в Миле и присматривать за своим домом.

"Должен, потому что мне нужно вырастить внуков", — пояснил он.

Дом нуждается в полной замене крыши

Дом мужчины получил значительные повреждения из-за взрывной волны. Больше всего пострадала крыша: её, по словам владельца, фактически нужно полностью заменить. Также потрескались балки и стропила, а дверь погнулась от удара.

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"Она держится просто на железе, на металлочерепице, а то всё придётся переделывать", — рассказал житель Мили.

Сколько будет стоить восстановление дома, мужчина пока даже не может примерно оценить. Впереди предстоит провести значительный объем ремонтных работ, чтобы вернуть дому безопасное состояние.

Последствия атаки РФ на Киевскую область. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Сгоревший автомобиль. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Напомним, что российская атака на поселок Мила произошла 10 дней назад, 28 августа. После попадания российского беспилотника в складские помещения возник масштабный пожар, который впоследствии сопровождался сильной детонацией. Известно, что в результате атаки погибли 38 человек. Местные жители до сих пор находят на улицах обломки и боеприпасы.

Новини.LIVE сообщали, что начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в селе Мила было повреждено около 300 объектов. Среди поврежденных объектов — более 200 частных домов и 14 многоквартирных домов. Некоторые жилые здания имеют частичные или незначительные разрушения, тогда как другие были полностью уничтожены.