Наслідки трагедії в Милі через 10 днів: люди досі без вікон

Наслідки атаки РФ на село Мила Київської області. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

У селищі Мила на Київщині мешканці продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки 28 серпня, коли після влучання дрона у склади сталася масштабна пожежа та сильна детонація, внаслідок якої загинули 38 людей. Частина будинків досі залишається без вікон і дверей, а на подвір’ях місцеві жителі знаходять уламки та боєприпаси.

Про це мешканець селища Валерій розповів в ефірі Ранок.LIVE журналістці Діані Шликовій.

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Уламки досі знаходять на подвір’ях

Місцевий мешканець села Мила поділився з журналісткою Новини.LIVE, що навіть через 10 днів після вибуху ситуація для мешканців залишається небезпечною. Чоловік розповів, що внаслідок жахливого вибуху знайшов уламок, який застряг просто у стіні його будинку.

Місцевим жителям спеціалісти радять також зняти верхній шар ґрунту на територіях, які постраждали від вибуху. Фахівці попереджають — у землі можуть залишатися уламки конструкцій та боєприпаси, що становлять небезпеку для людей. Це, в свою чергу, означає, що навіть звичайне прибирання території біля будинку може бути пов’язане з ризиком.

Будинки залишаються без вікон і дверей

Вибухова хвиля пошкодила житлові будинки у Милі. Частина помешкань досі не має вікон та дверей, тому люди змушені самостійно шукати можливості хоча б тимчасово закрити пошкоджені приміщення. Необхідні матеріали мешканці переважно отримували від благодійних організацій. Людям передавали плівку, покриття та інші матеріали, які дозволяли хоча б частково захистити будинки від опадів та холоду.

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"Від селищної ради ми компенсації ніякої не отримували. Ми отримували від благодійних організацій плівку, покриття, кому що повезло", — розповів Валерій.

Люди чекають на комісії та документи

Ще однією проблемою для мешканців залишається відсутність чіткого розуміння, коли саме розпочнеться повноцінне відновлення пошкодженого житла. Люди очікують на роботу відповідних комісій та оформлення необхідних актів, без яких вони не можуть повною мірою перейти до ремонту. Через це постраждалі не знають, коли отримають необхідну допомогу та за чиї кошти зможуть відновити свої будинки.

Мешканець села Мила, Валерій, поділився, що для жителів наслідки трагедії не обмежуються безпосередніми руйнуваннями. Люди стикаються і з додатковими проблемами через невизначеність, очікування документів та відсутність зрозумілого алгоритму подальших дій.

Нагадаємо, російська атака на селище Мила сталася 28 серпня. Після влучання безпілотника у складські приміщення виникла масштабна пожежа, яка згодом супроводжувалася потужною детонацією. За офіційною інформацією, унаслідок трагедії загинули 38 людей. Значних пошкоджень зазнав приватний пансіонат для літніх людей "Добрий дім".

Згорівша будівля. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

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