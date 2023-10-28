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Буревій у Києві — оновлені дані про наслідки негоди

28 жовтня 2023 17:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У КМВА розповіли про наслідки буревію станом на зараз 28 жовтня
Наслідки негоди у Києві. Фото: КМВА
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні, 28 жовтня, у Києві внаслідок негоди було повалено багато дерев, які пошкодили різні об'єкти в місті. Також через природні явища загинули люди.

Про наслідки буревію в столиці розповіли у КМВА.

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Скільки людей постраждало

Зазначається, що через сильний вітер загинуло двоє чоловіків 65 та 35 років. Ще семеро людей постраждало, всі вони віком від 21 до 69 років.

Пошкодження у місті

Також внаслідок негоди було пошкоджено два житлові будинки, три кіоски, 10 автомобілів.

Крім того, через сильний порив вітру впав один банер та шість небезпечних конструкцій, а саме:

  • металеві,
  • паркани,
  • вікна.
наслідки негоди у столиці
Наслідки негоди у Києві. Фото: КМВА

Ускладнення дорожнього руху

Своєю чергою на проїжджу частину впало 23 дерева, на трамвайні колії впало три дерева.

"Триває ліквідація наслідків негоди. Задіяні всі необхідні служби", — додали у повідомленні. 

наслідки негоди у столиці
Наслідки негоди у Києві. Фото: КМВА

Нагадаємо, у Києві внаслідок негоди ускладнено дорожній рух. Через повалені дерева в деяких місцях неможливо проїхати. 

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