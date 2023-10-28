У КМВА розповіли про наслідки буревію станом на зараз 28 жовтня

Буревій у Києві — оновлені дані про наслідки негоди
Сьогодні, 28 жовтня, у Києві внаслідок негоди було повалено багато дерев, які пошкодили різні об'єкти в місті. Також через природні явища загинули люди.
Про наслідки буревію в столиці розповіли у КМВА.
Скільки людей постраждало
Зазначається, що через сильний вітер загинуло двоє чоловіків 65 та 35 років. Ще семеро людей постраждало, всі вони віком від 21 до 69 років.
Пошкодження у місті
Також внаслідок негоди було пошкоджено два житлові будинки, три кіоски, 10 автомобілів.
Крім того, через сильний порив вітру впав один банер та шість небезпечних конструкцій, а саме:
- металеві,
- паркани,
- вікна.
Ускладнення дорожнього руху
Своєю чергою на проїжджу частину впало 23 дерева, на трамвайні колії впало три дерева.
"Триває ліквідація наслідків негоди. Задіяні всі необхідні служби", — додали у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві внаслідок негоди ускладнено дорожній рух. Через повалені дерева в деяких місцях неможливо проїхати.
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