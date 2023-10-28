Де у Києві не можна проїхати через падіння дерев 28 жовтня

Ускладнений рух на вулицях столиці. Фото: Патрульна поліція Києва

У Києві внаслідок негоди ускладнено дорожній рух. Через повалені дерева в деяких місцях неможливо проїхати.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва.

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Наразі ускладнення дорожнього руху відстежується на декількох вулицях.

В напрямку Набережно-Хрещатицької на вулиці Верхній Вал рух транспорту є перекритим. Там це відбулося саме через повалене дерево.

Ускладнений рух на вулицях столиці. Фото: Патрульна поліція Києва

Своєю чергою на вулиці Олени Теліги в напрямку метро "Шулявська" рух транспорту є ускладеним. Така ситуація сталася на цій вулиці через падіння дерева.

Ускладнений рух на вулицях столиці. Фото: Патрульна поліція Києва

"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!", — закликали у повідомленні.

Негода у Києві

Сьогодні, 28 жовтня, внаслідок падіння дерев в Подільському та Шевченківському районах Києва загинуло двоє чоловіків. Ще в одному районі столиці відірвало частину металевої конструкції зупинки громадського транспорту та травмувало жінку.

Також ми писали, що неподалік парку Відрадного дерево придавило кіоск, у якому перебували люди. На щастя, вони не постраждали.

Нагадаємо, у Києві комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки буревію. Наразі вже виявлено 592 пошкоджених або повалених дерева.