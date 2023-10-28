В КМВА рассказали о последствиях урагана по состоянию на данный момент 28 октября

Ураган в Киеве — обновленные данные о последствиях непогоды
Сегодня, 28 октября, в Киеве в результате непогоды было повалено много деревьев, повредивших различные объекты в городе. Также из-за природных явлений погибли люди.
О последствиях урагана в столице рассказали в КГВА.
Сколько человек пострадало
Отмечается, что из-за сильного ветра погибли двое мужчин 65 и 35 лет. Еще семь человек пострадали, все они в возрасте от 21 до 69 лет.
Повреждения в городе
Также в результате непогоды были повреждены два жилых дома, три киоска, 10 автомобилей.
Кроме того, из-за сильного порыва ветра упал один баннер и шесть опасных конструкций, а именно:
- металлические,
- заборы,
- окна.
Усложнение дорожного движения
В свою очередь на проезжую часть упало 23 дерева, на трамвайные пути упало три дерева.
"Продолжается ликвидация последствий непогоды. Задействованы все необходимые службы", — добавили в сообщении.
Напомним, в Киеве в результате непогоды затруднено дорожное движение. Из-за сваленных деревьев в некоторых местах невозможно проехать.
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