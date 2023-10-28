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Ураган в Киеве — обновленные данные о последствиях непогоды

28 октября 2023 17:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В КМВА рассказали о последствиях урагана по состоянию на данный момент 28 октября
Последствия непогоды в Киеве. Фото: КГВА
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 28 октября, в Киеве в результате непогоды было повалено много деревьев, повредивших различные объекты в городе. Также из-за природных явлений погибли люди.

О последствиях урагана в столице рассказали в КГВА.

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Сколько человек пострадало

Отмечается, что из-за сильного ветра погибли двое мужчин 65 и 35 лет. Еще семь человек пострадали, все они в возрасте от 21 до 69 лет.

Повреждения в городе

Также в результате непогоды были повреждены два жилых дома, три киоска, 10 автомобилей.

Кроме того, из-за сильного порыва ветра упал один баннер и шесть опасных конструкций, а именно:

  • металлические,
  • заборы,
  • окна.
последствия непогоды в столице
Непогода в Киеве. Фото: КГВА

Усложнение дорожного движения

В свою очередь на проезжую часть упало 23 дерева, на трамвайные пути упало три дерева.

"Продолжается ликвидация последствий непогоды. Задействованы все необходимые службы", — добавили в сообщении.

последствия непогоды в столице
Непогода в Киеве. Фото: КГВА

Напомним, в Киеве в результате непогоды затруднено дорожное движение. Из-за сваленных деревьев в некоторых местах невозможно проехать.

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