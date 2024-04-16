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Бурили свердловину під дощем — на Київщині чоловіків вдарило струмом

16 квітня 2024 12:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Бурили свердловину під дощем — на Київщині чоловіків вдарило струмом
Місце трагедії у Київській області. Фото: Нацполіція
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Рокитнянській громаді, Київської області 15 квітня двох чоловіків вразило струмом. Вони під час дощу виконували роботи з буріння свердловини.

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області у вівторок, 16 квітня. 

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Що відомо про ситуацію

Правоохоронці розповіли, що 15 квітня в Рокитнянській громаді, що на Білоцерківщині, двоє чоловіків виконували роботи з буріння свердловини. Робітники працювали під час дощу, а саморобна металева конструкція, за допомогою якої проводились роботи, знаходилась над лінією електромережі. В цей момент по металевій установці, на якій знаходились чоловіки, пройшов електричний струм.

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Місце трагедії у Київській області. Фото: Нацполіція

"Внаслідок удару струмом, на жаль, один з них — 69-річний чоловік помер на місці. Інший працівник не постраждав", — йдеться у повідомленні. 

Поліцейські Київщини закликають громадян бути обережними та триматись осторонь електрообладнання та ліній електропередач у дощову погоду. 

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Скриншот допису поліції

Нагадаємо, 13 квітня у Подільському районі Києва працівники ДСНС горіла нежитлова забудова. Згодом вогонь поширився на трав’яний покрив на схилах Дніпра. 

Також ми писали, що під Києвом на шосе Брест-Литовське трапилася масштабна ДТП за участю шести автомобілів. Є постраждалі. 

смерть
поліція
електроенергія
Київська область

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