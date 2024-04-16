Бурили свердловину під дощем — на Київщині чоловіків вдарило струмом

Місце трагедії у Київській області. Фото: Нацполіція

У Рокитнянській громаді, Київської області 15 квітня двох чоловіків вразило струмом. Вони під час дощу виконували роботи з буріння свердловини.

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області у вівторок, 16 квітня.

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Що відомо про ситуацію

Правоохоронці розповіли, що 15 квітня в Рокитнянській громаді, що на Білоцерківщині, двоє чоловіків виконували роботи з буріння свердловини. Робітники працювали під час дощу, а саморобна металева конструкція, за допомогою якої проводились роботи, знаходилась над лінією електромережі. В цей момент по металевій установці, на якій знаходились чоловіки, пройшов електричний струм.

Місце трагедії у Київській області. Фото: Нацполіція

"Внаслідок удару струмом, на жаль, один з них — 69-річний чоловік помер на місці. Інший працівник не постраждав", — йдеться у повідомленні.

Поліцейські Київщини закликають громадян бути обережними та триматись осторонь електрообладнання та ліній електропередач у дощову погоду.

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, 13 квітня у Подільському районі Києва працівники ДСНС горіла нежитлова забудова. Згодом вогонь поширився на трав’яний покрив на схилах Дніпра.

Також ми писали, що під Києвом на шосе Брест-Литовське трапилася масштабна ДТП за участю шести автомобілів. Є постраждалі.