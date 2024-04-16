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Бурили скважину под дождем — в Киевской области мужчин ударило током

16 апреля 2024 12:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Бурили скважину под дождем — в Киевской области мужчин ударило током
Место трагедии в Киевской области. Фото: Нацполиция
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Ракитнянской громаде, Киевской области 15 апреля двоих мужчин ударило током. Они во время дождя выполняли работы по бурению скважины.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области во вторник, 16 апреля.

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Что известно о ситуации

Правоохранители рассказали, что 15 апреля в Рокитнянской громаде на Белоцерковщине двое мужчин выполняли работы по бурению скважины. Рабочие работали во время дождя, а самодельная металлическая конструкция, с помощью которой производились работы, находилась над линией электросети. В этот момент по металлической установке, на которой находились мужчины, прошел электрический ток.

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Место трагедии в Киевской области. Фото: Нацполиция

"В результате удара током, к сожалению, один из них, 69-летний мужчина, умер на месте. Другой работник не пострадал", — говорится в сообщении.

Полицейские Киевской области призывают граждан быть осторожными и держаться в стороне от электрооборудования и линий электропередач в дождливую погоду.

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Скриншот сообщения полиции

Напомним, 13 апреля в Подольском районе Киева горела нежилая застройка. Затем огонь распространился на травяной покров на склонах Днепра.

Также мы писали, что под Киевом на Брест-Литовском шоссе произошло масштабное ДТП с участием шести автомобилей. Есть пострадавшие.

смерть
полиция
электроэнергия
Киевская область

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