Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві горіли пагорби Дніпра arrow

У Києві горіли пагорби Дніпра

13 квітня 2024 19:42
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Києві горіли пагорби Дніпра
Працівники ДСНС гасять пожежу. Фото: ДСНС
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Подільському районі Києва працівники ДСНС ліквідували пожежу. Горіла нежитлова споруда.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у м. Києві у суботу, 13 квітня.

Читайте також:

Пожежа у Києві 13 квітня

Інцидент стався 13 квітня о 08:19 на Набережному шосе. Вогонь поширився з будівлі на трав’яний покрив на схилах Дніпра.

Працівники ДСНС гасять пожежу. Фото: ДСНС
Працівники ДСНС гасять пожежу. Фото: ДСНС
Працівники ДСНС гасять пожежу. Фото: ДСНС
Працівники ДСНС гасять пожежу. Фото: ДСНС

Вогнеборці успішно приборкали пожежу площею 20 квадратних метрів до 09:14. Відомо, що ніхто не постраждав. Причини займання наразі з’ясовуються правоохоронними органами.

Допис ДСНС. Фото: скриншот
Допис ДСНС. Фото: скриншот
Працівники ДСНС гасять пожежу. Фото: ДСНС
Працівники ДСНС гасять пожежу. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що у Києві, на Андріївському узвозі Подолу, в п'ятницю, 12 квітня, трапилася пожежа

Раніше ми писали, що в столичному мікрорайоні Оболонь в ліфті живцем згорів чоловік, його особу ще не встановили.

Київ
пожежа
ДСНС
Україна
пожежна небезпека

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України