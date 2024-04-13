У Києві горіли пагорби Дніпра

Працівники ДСНС гасять пожежу. Фото: ДСНС

У Подільському районі Києва працівники ДСНС ліквідували пожежу. Горіла нежитлова споруда.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у м. Києві у суботу, 13 квітня.

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Пожежа у Києві 13 квітня

Інцидент стався 13 квітня о 08:19 на Набережному шосе. Вогонь поширився з будівлі на трав’яний покрив на схилах Дніпра.

Працівники ДСНС гасять пожежу. Фото: ДСНС

Працівники ДСНС гасять пожежу. Фото: ДСНС

Вогнеборці успішно приборкали пожежу площею 20 квадратних метрів до 09:14. Відомо, що ніхто не постраждав. Причини займання наразі з’ясовуються правоохоронними органами.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Працівники ДСНС гасять пожежу. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що у Києві, на Андріївському узвозі Подолу, в п'ятницю, 12 квітня, трапилася пожежа.

Раніше ми писали, що в столичному мікрорайоні Оболонь в ліфті живцем згорів чоловік, його особу ще не встановили.