Частина Києва залишилася без світла
20 серпня 2026 02:28
Термінова новина
У Києві в ніч проти 20 серпня частково зникло світло. Блекаут зафіксовано щонайменше у двох районах Києва.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМДА.
Блекаут у Києві 20 серпня
Зауважимо, що росіяни в ніч проти 20 серпня масовано атакували Київ балістичними ракетами. На тлі ворожих ударів у місті спостерігалися перебої зі світлом.
Наразі мер Києва Віталій Кличко заявив про частковий блекаут у двох районах міста. Проте причина невідома.
"Частина Святошинського та Соломʼянського районів столиці без світла. Енергетики наразі зʼясовують причину", — йдеться у повідомленні.
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