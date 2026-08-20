Обстріл Києва 20 серпня - загинули 2 жінки, 6 людей поранені

У Києві через удар РФ загинули дві жінки та є постраждалі
Російські окупанти в ніч проти 20 серпня масовано атакували Київ балістикою. Внаслідок ворожого обстрілу у місті загинули люди та є також постраждалі.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМВА.
Жертви та постраждалі у Києві 20 серпня
Київська міська військова адміністрація у своєму Telegram інформувала, що станом на 00:55 у Києві загинула жінка та ще троє поранені. Однак згодом кількість жертв та постраждалих зросла.
"Відомо про 6 поранених. На жаль, внаслідок ворожої атаки загинули дві жінки", — йдеться у повідомленні о 01:19.
Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни цієї ночі масовано атакували Київ балістикою. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджені будинки, медзаклад і не тільки.
Також ми писали, що 16 серпня ворог теж вдарив по Києву балістикою. Тієї ночі росіяни вщент знищили книжковий ринок біля "Почайної" в Оболонському районі.