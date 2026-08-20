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Головна Київ У Києві через удар РФ загинули дві жінки та є постраждалі

У Києві через удар РФ загинули дві жінки та є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2026 01:33
Обстріл Києва 20 серпня - загинули 2 жінки, 6 людей поранені
Автомобіль швидкої медичної допомоги. Фото ілюстративне: УНІАН

Російські окупанти в ніч проти 20 серпня масовано атакували Київ балістикою. Внаслідок ворожого обстрілу у місті загинули люди та є також постраждалі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМВА.

Жертви та постраждалі у Києві 20 серпня

Київська міська військова адміністрація у своєму Telegram інформувала, що станом на 00:55 у Києві загинула жінка та ще троє поранені. Однак згодом кількість жертв та постраждалих зросла.

"Відомо про 6 поранених. На жаль, внаслідок ворожої атаки загинули дві жінки", — йдеться у повідомленні о 01:19.

Київ під ударом 20 серпня - дві людини загинули, 6 поранені
Пост КМВА. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни цієї ночі масовано атакували Київ балістикою. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджені будинки, медзаклад і не тільки.

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Також ми писали, що 16 серпня ворог теж вдарив по Києву балістикою. Тієї ночі росіяни вщент знищили книжковий ринок біля "Почайної" в Оболонському районі.

Київ вибух обстріли загиблі постраждалі
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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