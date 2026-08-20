Світло зникло у Броварах 20 серпня

Чоловік зі свічкою в темряві. Фото: Новини.LIVE

Росіяни в ніч проти 20 серпня атакували Київську область. На тлі ворожої атаки у Броварах виникли проблеми з електропостачанням.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт міської ради Броварів.

Перебої зі світлом у Броварах 20 серпня

Зазначимо, що Росія в ніч з 19 проти 20 серпня завдала по Києву удари балістикою. Паралельно у мережі писали, що у Броварах на тлі атаки повністю зникло світло

Наразі мер Броварів Ігор Сапожко у своєму Telegram-каналі підтвердив, що в місті виникли проблеми зі світлом.

"Станом на зараз маємо аварійну ситуацію по електропостачанню громади внаслідок ворожої атаки. Енергетики приступлять до ліквідації як тільки дозволить безпекова ситуація", — сказано у дописі.

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