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Головна Київ У Броварах на тлі атаки РФ аварійна ситуація зі світлом

У Броварах на тлі атаки РФ аварійна ситуація зі світлом

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2026 02:06
Світло зникло у Броварах 20 серпня
Чоловік зі свічкою в темряві. Фото: Новини.LIVE

Росіяни в ніч проти 20 серпня атакували Київську область. На тлі ворожої атаки у Броварах виникли проблеми з електропостачанням.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт міської ради Броварів.

Перебої зі світлом у Броварах 20 серпня

Зазначимо, що Росія в ніч з 19 проти 20 серпня завдала по Києву удари балістикою. Паралельно у мережі писали, що у Броварах на тлі атаки повністю зникло світло

Наразі мер Броварів Ігор Сапожко у своєму Telegram-каналі підтвердив, що в місті виникли проблеми зі світлом.

"Станом на зараз маємо аварійну ситуацію по електропостачанню громади внаслідок ворожої атаки. Енергетики приступлять до ліквідації як тільки дозволить безпекова ситуація", — сказано у дописі.

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Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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