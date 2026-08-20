Обстріл Києва 20 серпня - пошкоджено дитячу лікарню, будинки та склади

У Києві через удари РФ пошкоджено дитячу лікарню та будівлі
Росіяни в ніч проти 20 серпня атакували Київ балістичними ракетами. У місті внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений медзаклад, будівлі, палають склади і не тільки.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМДА.
Головне:
- ворог масовано вдарив балістикою та запустив крилаті ракети "Калібр";
- наслідки зафіксовано у Святошинському, Дарницькому та Солом'янському районах;
- пошкоджено дитячу лікарню, будівлі та палають склади;
- наразі 12 людей постраждали, 2 загинули.
Чим били росіяни
Приблизно о 23:52 у Києві та більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Паралельно Повітряні сили ЗСУ поінформували про загрозу застосування балістики, після чого зафіксували пуски ракет на столицю.
У період з 23:54 приблизно до 00:05 у Києві лунали дуже потужні серії вибухів.
Також варто зазначити, що росіяни прямо зараз атакують Україну дронами, а моніторингові канали писали про зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160. Окрім того, монітори стверджують, що росіяни запустили вже крилаті ракети типу "Калібр" з Новоросійська.
Оновлено о 01:35
У Києві було чути вибухи. Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що ворог запустив "Калібри" і вони летіли саме на столицю.
Наслідки обстрілу Києва
Мер Києва Віталій Кличко та КМВА у своїх Telegram-каналах повідомили, що наслідки атаки зафіксовані у Солом'янському, Святошинському та Дарницькому районах.
Детальніше щодо кожного з них нижче.
Солом'янський район
За даними КМВА, у цьому районі зафіксовано пошкодження житлового будинку та загорання поблизу розташованих гаражів. Окрім того, пошкоджено медзаклад.
Кличко у свою чергу уточнив, що пошкоджено приміщення дитячої лікарні. Повибивало вікна, а на території горять автівки.
Окрім того, біля однієї з п'ятиповерхівок впали уламки, а в самому будинку вибиті вікна.
До речі, Кличко також писав, що в цьому районі, попередньо, заблоковані люди в укритті.
Оновлено о 01:12
"У Соломʼянському районі руйнування верхніх поверхів та загоряння в 9-поверховому житловому будинку. За іншою адресою в житловому будинку заблоковані люди", — повідомив мер Києва.
Оновлено о 01:30
За даними КМВА, в районі пошкоджено будівлю школи. В укритті наразі заблоковані люди.
Святошинський район
Наразі відомо, що у Святошинському районі:
- зафіксовано влучання на території нежитлової забудови;
- сталося руйнування приміщень на території нежитлової забудови, під завалами можуть бути люди;
- горять складські приміщення.
Дарницький район
У цьому районі теж палають нежитлові приміщення.
Постраждалі
За словами Кличка, станом на 00:55 відомо про чотирьох постраждалих. Проте у КМВА пишуть, що поранені троє, а одна людина загинула.
Оновлено о 01:50
"Станом на 01:15 відомо про 6 поранених. На жаль, внаслідок ворожої атаки загинули дві жінки", — написали у КМВА.
Проте згодом уточнили, що кількість постраждалих зросла до 12.
Як повідомляли Новини.LIVE, 16 серпня у Києві теж пролунали вибухи через атаку балістикою. Пошкоджені після обстрілу фіксувалися у Голосіївському та Оболонському районах.
Також ми писали, що тієї ночі росіяни вщент знищили книжковий ринок біля "Почайної" в Оболонському районі.