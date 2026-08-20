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Головна Київ У Києві через удари РФ пошкоджено дитячу лікарню та будівлі

У Києві через удари РФ пошкоджено дитячу лікарню та будівлі

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2026 00:59
Обстріл Києва 20 серпня - пошкоджено дитячу лікарню, будинки та склади
Рятувальник. Ілюстративне фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Росіяни в ніч проти 20 серпня атакували Київ балістичними ракетами. У місті внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений медзаклад, будівлі, палають склади і не тільки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМДА.

Головне:

  • ворог масовано вдарив балістикою та запустив крилаті ракети "Калібр";
  • наслідки зафіксовано у Святошинському, Дарницькому та Солом'янському районах;
  • пошкоджено дитячу лікарню, будівлі та палають склади;
  • наразі 12 людей постраждали, 2 загинули.

Чим били росіяни

Приблизно о 23:52 у Києві та більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Паралельно Повітряні сили ЗСУ поінформували про загрозу застосування балістики, після чого зафіксували пуски ракет на столицю.

У період з 23:54 приблизно до 00:05 у Києві лунали дуже потужні серії вибухів.

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Також варто зазначити, що росіяни прямо зараз атакують Україну дронами, а моніторингові канали писали про зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160. Окрім того, монітори стверджують, що росіяни запустили вже крилаті ракети типу "Калібр" з Новоросійська.

Оновлено о 01:35

У Києві було чути вибухи. Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що ворог запустив "Калібри" і вони летіли саме на столицю.

Наслідки обстрілу Києва

Мер Києва Віталій Кличко та КМВА у своїх Telegram-каналах повідомили, що наслідки атаки зафіксовані у Солом'янському, Святошинському та Дарницькому районах.

Детальніше щодо кожного з них нижче.

Солом'янський район

За даними КМВА, у цьому районі зафіксовано пошкодження житлового будинку та загорання поблизу розташованих гаражів. Окрім того, пошкоджено медзаклад.

Кличко у свою чергу уточнив, що пошкоджено приміщення дитячої лікарні. Повибивало вікна, а на території горять автівки.

Окрім того, біля однієї з п'ятиповерхівок впали уламки, а в самому будинку вибиті вікна.

До речі, Кличко також писав, що в цьому районі, попередньо, заблоковані люди в укритті.

Оновлено о 01:12

"У Соломʼянському районі руйнування верхніх поверхів та загоряння в 9-поверховому житловому будинку. За іншою адресою в житловому будинку заблоковані люди", — повідомив мер Києва.

Оновлено о 01:30

За даними КМВА, в районі пошкоджено будівлю школи. В укритті наразі заблоковані люди.

Святошинський район

Наразі відомо, що у Святошинському районі:

  • зафіксовано влучання на території нежитлової забудови;
  • сталося руйнування приміщень на території нежитлової забудови, під завалами можуть бути люди;
  • горять складські приміщення.

Дарницький район

У цьому районі теж палають нежитлові приміщення.

Постраждалі

За словами Кличка, станом на 00:55 відомо про чотирьох постраждалих. Проте у КМВА пишуть, що поранені троє, а одна людина загинула.

Оновлено о 01:50

"Станом на 01:15 відомо про 6 поранених. На жаль, внаслідок ворожої атаки загинули дві жінки", — написали у КМВА.

Проте згодом уточнили, що кількість постраждалих зросла до 12.

Київ під ударом балістики - що відомо
Пости Кличка та КМВА. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, 16 серпня у Києві теж пролунали вибухи через атаку балістикою. Пошкоджені після обстрілу фіксувалися у Голосіївському та Оболонському районах.

Також ми писали, що тієї ночі росіяни вщент знищили книжковий ринок біля "Почайної" в Оболонському районі.

Київ пожежа вибух обстріли руйнування постраждалі
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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