У магазинах Києва паски коштують по 5000 грн: відео

Вартість пасак у магазинах Києва.

У магазинах Києва напередодні Великодня з'явилися паски різних цінових категорій — від доступних варіантів до преміальних виробів. Вартість такої сягає кількох тисяч гривень. Однак на полицях доступніші і бюджетніші варіанти.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

Ціни на паски у Києві

У столичних магазинах є незвичайні позиції, як-от кекс із мандариновою пастою, ціна якого становить близько 1200 грн. Серед найдорожчих пропозицій — шоколадна паска бренду Dolce & Gabbana, яка коштує близько 5000 грн.

Водночас покупцям доступні й дещо дешевші, але все ще преміальні варіанти: паски з лимонним кремом і цукатами пропонують за 3000 грн, а вироби з інжиром та горіхами — приблизно за 2800 грн.

Поряд із цим у магазинах представлені й більш доступні позиції власного виробництва. Наприклад, панетоне можна придбати за 400 грн, а бюджетні паски — від 65 до 200 грн.

Читайте також:

