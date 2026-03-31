Ціни на пальне у Києві не змінилися: дизель коштує 87,99 грн

У Києві станом на 31 березня ціни на пальне залишаються дуже високими. За останню добу здорожчання не зафіксовано. Дизельне пальне стрімко наближається до позначки 91 грн за літр.

На одній із заправок OKKO станом на сьогодні ціни на пальне такі:

бензин A-100 — 84,99 грн за літр,

бензин A-95 — 77,99 грн за літр,

ДП євро — 87,99 грн за літр,

Pulls ДП — 90,99 грн за літр,

автогаз — 47,99 грн за літр.

На АЗС UPG ціни дещо нижчі:

бензин A-100 — 80,90 грн за літр,

бензин A-95 — 74,90 грн за літр,

дизель — 84,90 грн за літр.

Водночас на заправках SOCAR дизельне пальне преміум класу вже досягло 90,99 грн за літр, бензин A-95 — 74,99 грн, а A-100 — 84,99 грн. Автогаз залишається значно дешевшим — близько 41,98 грн за літр.

Середні ціни на пальне у Київській області

Як повідомляли Новини.LIVE, у столичних магазинах напередодні Великодня з'явилися паски різних цінових категорій. Найдорожча пропозиція — шоколадна паска Dolce & Gabbana за близько 5000 грн. Однак є й бюджетніші варіанти.

Крім того, у популярному супермаркеті Києва великодня паска коштує 99 999 грн. Цей виріб вагою 360 грамів.