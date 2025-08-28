Обстріл Києва 28 серпня - пошкоджено офіс Британської Ради

Через обстріл Києва пошкоджено офіс Британської Ради — фото
У ніч на четвер, 28 серпня, російські війська завдали масованого удару по Києву. Під час атаки окупанти пошкодили офіс Британської Ради (British Council).
Про це з місця подій повідомили кореспонденти Новини.LIVE.
Що відомо про наслідки обстрілу Києва
Після удару цілий квартал на Жилянській вулиці залишається перекритим.
За попередніми даними, дві будівлі зазнали сильних пошкоджень, ще близько п’яти-шести споруд залишилися без вікон.
Рятувальні роботи тривають, але частково через руйнування та небезпеку руху у кварталі вони ведуться з обмеженнями.
Правоохоронці продовжують фіксувати збитки та забезпечують безпеку у районі.
Нагадаємо, нещодавно рятувальники дістали з-під завалів у Києві ще одне тіло. Станом на зараз відомо про 18 загиблих після атаки РФ.
Так, 29 серпня у столиці оголошено День жалоби. Завтра в місті заборонені будь-які розважальні заходи.
