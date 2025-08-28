Обстріл Києва 28 серпня - пошкоджено офіс Британської Ради

Пошкоджений офіс Британської Ради. Фото: Новини.LIVE

У ніч на четвер, 28 серпня, російські війська завдали масованого удару по Києву. Під час атаки окупанти пошкодили офіс Британської Ради (British Council).

Про це з місця подій повідомили кореспонденти Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про наслідки обстрілу Києва

Після удару цілий квартал на Жилянській вулиці залишається перекритим.

За попередніми даними, дві будівлі зазнали сильних пошкоджень, ще близько п’яти-шести споруд залишилися без вікон.

Рятувальні роботи тривають, але частково через руйнування та небезпеку руху у кварталі вони ведуться з обмеженнями.

Правоохоронці продовжують фіксувати збитки та забезпечують безпеку у районі.

Пошкоджені внаслідок обстрілу будівлі. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджене внаслідок обстрілу авто. Фото: Новини.LIVE

Поліція на місці обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно рятувальники дістали з-під завалів у Києві ще одне тіло. Станом на зараз відомо про 18 загиблих після атаки РФ.

Так, 29 серпня у столиці оголошено День жалоби. Завтра в місті заборонені будь-які розважальні заходи.