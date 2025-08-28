Обстрел Киева 28 августа - поврежден офис Британского Совета

Поврежденный офис Британского Совета. Фото: Новини.LIVE

В ночь на четверг, 28 августа, российские войска нанесли массированный удар по Киеву. Во время атаки оккупанты повредили офис Британского Совета (British Council).

Об этом с места событий сообщили корреспонденты Новини.LIVE.

Что известно о последствиях обстрела Киева

После удара целый квартал на Жилянской улице остается перекрытым.

По предварительным данным, два здания получили сильные повреждения, еще около пяти-шести сооружений остались без окон.

Спасательные работы продолжаются, но частично из-за разрушений и опасности движения в квартале они ведутся с ограничениями.

Правоохранители продолжают фиксировать убытки и обеспечивают безопасность в районе.

Поврежденные в результате обстрела здания. Фото: Новини.LIVE

Поврежденное в результате обстрела авто. Фото: Новини.LIVE

Полиция на месте обстрела. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно спасатели достали из-под завалов в Киеве еще одно тело. По состоянию на сейчас известно о 18 погибших после атаки РФ.

Так, 29 августа в столице объявлен День траура. Завтра в городе запрещены любые развлекательные мероприятия.