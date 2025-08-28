Обстрел Киева 28 августа - поврежден офис Британского Совета

Из-за обстрела Киева поврежден офис Британского Совета — фото
В ночь на четверг, 28 августа, российские войска нанесли массированный удар по Киеву. Во время атаки оккупанты повредили офис Британского Совета (British Council).
Об этом с места событий сообщили корреспонденты Новини.LIVE.
Что известно о последствиях обстрела Киева
После удара целый квартал на Жилянской улице остается перекрытым.
По предварительным данным, два здания получили сильные повреждения, еще около пяти-шести сооружений остались без окон.
Спасательные работы продолжаются, но частично из-за разрушений и опасности движения в квартале они ведутся с ограничениями.
Правоохранители продолжают фиксировать убытки и обеспечивают безопасность в районе.
Напомним, недавно спасатели достали из-под завалов в Киеве еще одно тело. По состоянию на сейчас известно о 18 погибших после атаки РФ.
Так, 29 августа в столице объявлен День траура. Завтра в городе запрещены любые развлекательные мероприятия.
