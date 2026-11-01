Енергетики відновллюють електропостачання. Фото: kharkivoda.gov.ua

У Києві застосували екстрені відключення електроенергії через постійні російські обстріли енергетичної інфраструктури. Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання, однак виконувати ремонтні роботи можуть лише тоді, коли дозволяє безпекова ситуація.

Про це повідомили в ДТЕК, інформує Новини.LIVE.

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Чому в Києві вимикають світло

Причиною екстрених відключень стали постійні атаки на енергосистему. Через пошкодження обладнання фахівці працюють над його відновленням, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам.

Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Водночас проведення ремонтних робіт залежить від безпекової ситуації. Енергетики запевнили, що роблять усе можливе для якнайшвидшого повернення світла в домівки киян.

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