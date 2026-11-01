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Головна Київ Через обстріли енергосистеми в Києві діють екстрені відключення

Через обстріли енергосистеми в Києві діють екстрені відключення

Ua ru
1 листопада 2026 08:28
У Києві 1 листопада запровадили екстрені відключення світла: яка причина kharkivoda.gov.ua
Енергетики відновллюють електропостачання. Фото: kharkivoda.gov.ua

У Києві застосували екстрені відключення електроенергії через постійні російські обстріли енергетичної інфраструктури. Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання, однак виконувати ремонтні роботи можуть лише тоді, коли дозволяє безпекова ситуація.

Про це повідомили в ДТЕК, інформує Новини.LIVE.

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Чому в Києві вимикають світло

Причиною екстрених відключень стали постійні атаки на енергосистему. Через пошкодження обладнання фахівці працюють над його відновленням, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам.

Через обстріли енергосистеми в Києві діють екстрені відключення - фото 1
Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Водночас проведення ремонтних робіт залежить від безпекової ситуації. Енергетики запевнили, що роблять усе можливе для якнайшвидшого повернення світла в домівки киян.

Останні новини Києва

Раніше Новини.LIVE писали, що в ніч проти 1 листопада в Оболонському районі Києва уламки впали на територію торговельного центру. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту постраждала жінка. Про це повідомляла Київська міська військова адміністрація. Детальніше про падіння уламків у столиці.

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Також Новини.LIVE писали, що 1 листопада на Київщині та в столиці прогнозували хмарну погоду з дощем. За даними Укргідрометцентру, температура повітря вдень в області мала становити +6…+11 °C, а в Києві — близько +8…+10 °C.

Київ вибух ДТЕК руйнування атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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