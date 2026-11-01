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Главная Киев Из-за обстрелов энергосистемы в Киеве введены экстренные отключения

Из-за обстрелов энергосистемы в Киеве введены экстренные отключения

Ua ru
1 ноября 2026 08:28
В Киеве 1 ноября ввели экстренные отключения света: в чем причина kharkivoda.gov.ua
Энергетики восстанавливают электроснабжение. Фото: kharkivoda.gov.ua

В Киеве прибегли к экстренным отключениям электроэнергии из-за постоянных российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования, однако проводить ремонтные работы могут только тогда, когда это позволяет обстановка с безопасностью.

Об этом сообщили в ДТЭК, передает Новини.LIVE.

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Почему в Киеве отключают свет

Причиной экстренных отключений стали постоянные атаки на энергосистему. Из-за повреждений оборудования специалисты работают над его восстановлением, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение потребителей.

Из-за обстрелов энергосистемы в Киеве введены экстренные отключения - фото 1
Пост ДТЭК. Фото: скриншот

В то же время проведение ремонтных работ зависит от ситуации с безопасностью. Энергетики заверили, что делают всё возможное для скорейшего восстановления света в домах киевлян.

Последние новости Киева

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 1 ноября в Оболонском районе Киева обломки упали на территорию торгового центра. По предварительной информации, в результате инцидента пострадала женщина. Об этом сообщала Киевская городская военная администрация. Подробнее о падении обломков в столице.

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Также Новини.LIVE сообщали, что 1 ноября в Киевской области и в столице прогнозировалась облачная погода с дождем. По данным Укргидрометцентра, дневная температура воздуха в области должна была составить +6…+11 °C, а в Киеве — около +8…+10 °C.

Киев взрыв ДТЭК разрушения атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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