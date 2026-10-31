Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Дощ і до +11 °C: якою буде погода на Київщині у перший день листопада

Дощ і до +11 °C: якою буде погода на Київщині у перший день листопада

Ua ru
31 жовтня 2026 17:54
Дощ і до +11 °C: якою буде погода на Київщині 1 листопада Новини.LIVE
Люди з парасольками. Фото: Новини.LIVE

У перший день останнього місяця осені, 1 листопада, у неділю, на Київщині та в столиці очікується прохолодна погода. Прогнозується хмарність та дощ. Вітер буде північно-західним, 5–10 м/с, а температура повітря в області вдень підніметься до +11 °C.

Про це пише Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Реклама

Якою буде погода на Київщині 1 листопада

Синоптики Укргідрометцентру попереджають, що погода Київщини в перший день останнього місяця осені буде хмарною, а місцями очікується дощ.

Вітер північно-західний, зі швидкістю 5–10 м/с.

Вночі температура повітря по області становитиме +2…+7 °C, а вдень стовпчики термометрів покажуть +6…+11 °C.

Читайте також:

Погода у Києві 1 листопада

У столиці також очікується хмарність та дощ. Вночі температура повітря становитиме +5…+7 °C, а вдень — близько +8…+10 °C.

Вітер у Києві буде північно-західним, зі швидкістю 5–10 м/с.

Новини Києва

Ми писали, що наразі в Києві спостерігаються суворі відключення електроенергії. ДТЕК повідомили, що ввечері 30 жовтня російська армія завдала удару по об'єкту інфраструктури, через що руйнування "наклались" на поганий стан енергосистеми. Наразі фахівці роблять все можливе, щоб виправити складну ситуацію.

Новини.LIVE інформували, що міський голова столиці Віталій Кличко проінформував, що попри обстріл РФ фахівцям Києва вдалось відновити водопостання та водовідведення. Наразі все працює в штатному режимі.

погода Київ Укргідрометцентр осінь дощ прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації