Люди з парасольками. Фото: Новини.LIVE

У перший день останнього місяця осені, 1 листопада, у неділю, на Київщині та в столиці очікується прохолодна погода. Прогнозується хмарність та дощ. Вітер буде північно-західним, 5–10 м/с, а температура повітря в області вдень підніметься до +11 °C.

Про це пише Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Якою буде погода на Київщині 1 листопада

Синоптики Укргідрометцентру попереджають, що погода Київщини в перший день останнього місяця осені буде хмарною, а місцями очікується дощ.

Вітер північно-західний, зі швидкістю 5–10 м/с.

Вночі температура повітря по області становитиме +2…+7 °C, а вдень стовпчики термометрів покажуть +6…+11 °C.

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Погода у Києві 1 листопада

У столиці також очікується хмарність та дощ. Вночі температура повітря становитиме +5…+7 °C, а вдень — близько +8…+10 °C.

Вітер у Києві буде північно-західним, зі швидкістю 5–10 м/с.

Новини Києва

Ми писали, що наразі в Києві спостерігаються суворі відключення електроенергії. ДТЕК повідомили, що ввечері 30 жовтня російська армія завдала удару по об'єкту інфраструктури, через що руйнування "наклались" на поганий стан енергосистеми. Наразі фахівці роблять все можливе, щоб виправити складну ситуацію.

Новини.LIVE інформували, що міський голова столиці Віталій Кличко проінформував, що попри обстріл РФ фахівцям Києва вдалось відновити водопостання та водовідведення. Наразі все працює в штатному режимі.