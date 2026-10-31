Рятувальник на місці пожежі. Фото ілюстративне: facebook.com/DSNS.GOV.UA

У суботу, 31 жовтня, в Оболонському районі Києва зафіксували падіння уламків на території торговельного центру. За попередньою інформацією, внаслідок події постраждала жінка.

Інформацію про інцидент оприлюднила Київська міська військова адміністрація (КМВА), передає Новини.LIVE.

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Уламки впали на територію ТЦ. Скриншот: t.me/VA_Kyiv

Уламки впали на ТЦ у Києві

"В Оболонському районі уламки впали на території торгівельного центру. За попередньою інформацією, постраждала жінка", — повідомили в КМВА.

У повідомленні КМВА не уточнили, де саме на території торговельного центру впали уламки, чи пошкодили вони будівлю та в якому стані перебуває постраждала.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 31 жовтня в Києві тривали масштабні відключення електроенергії через російські атаки на критичну інфраструктуру. Після обстрілу ввечері 30 жовтня нові пошкодження додалися до наслідків попередніх ударів, через що ситуація з електропостачанням залишається складною.

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Також Новини.LIVE писали, що народний депутат Олександр Федієнко порівняв безпекову ситуацію на фронті та в Києві. За його словами, на передовій обставини для нього більш прогнозовані, ніж у столиці.