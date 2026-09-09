Атака РФ на Київ: п’ятеро постраждалих, фото з місця

Через ранкову атаку на Київ постраждало п'ятеро людей: фоторепортаж
Внаслідок ранкової атаки російських військ на Київ постраждали шестеро людей. У Дарницькому районі ворожий безпілотник влучив у 24-поверховий житловий будинок. Влучання сталося на рівні 11–12 поверхів. На 12-му поверсі виникла пожежа, також зруйновані стіни.
Наслідки російського удару зафіксувала кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик.
Наслідки ранкової атаки РФ на Київ
Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, трьох постраждалих медики госпіталізували.
Водночас за даними КМВА, станом на 09:50 кількість постраждалих зросла до 6 осіб.
За інформацією кореспондентки Новини.LIVE, в помешканнях вибиті вікна, також пошкоджені меблі.
Поліція також повідомляла, що серед постраждалих є вагітна жінка.
Одна із постраждалих розповіла, що під час атаки перебувала вдома разом із дитиною.
За її словами, перед вибухом вона не чула жодних сторонніх звуків чи свисту, а після потужного удару одразу з’явилося задимлення.
"Ми були вдома, нечутно було нічого. Я не чула ніякого свисту, нічого. Просто дуже сильний вибух і задимлення зразу. Дім ходором почав ходити і все. Ми почали вибігати просто. Я забрала дитину і почала по сходах вибігати вниз, щоб спастись, бо я не знала, де горить і що горить", — розповіла вона.
На місці події працюють поліцейські, рятувальники, комунальні служби, психологи ДСНС та медики. Також на локації розгорнули спеціальні намети для надання необхідної допомоги.
Як повідомляли Новини.LIVE, 8 вересня російські війська масовано атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок влучань у житлові масиви та промислову інфраструктуру загинули та постраждали люди, а на місцях численних прильотів і пожеж працювали екстрені служби.
Як повідомляли Новини.LIVE, 8 вересня внаслідок російської атаки на Бориспіль постраждала дворічна дівчинка. Дитина отримала осколкове поранення ока та була госпіталізована до лікарні.