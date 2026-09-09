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Головна Київ Через ранкову атаку на Київ постраждало п'ятеро людей: фоторепортаж

Через ранкову атаку на Київ постраждало п'ятеро людей: фоторепортаж

Ua ru
9 вересня 2026 11:31
Репортаж
Атака РФ на Київ: п’ятеро постраждалих, фото з місця
Пошкоджена багатоповерхівка у столиці. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок ранкової атаки російських військ на Київ постраждали шестеро людей. У Дарницькому районі ворожий безпілотник влучив у 24-поверховий житловий будинок. Влучання сталося на рівні 11–12 поверхів. На 12-му поверсі виникла пожежа, також зруйновані стіни.

Наслідки російського удару зафіксувала кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик.

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Наслідки ранкової атаки РФ на Київ

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, трьох постраждалих медики госпіталізували.

Через ранкову атаку на Київ постраждало п'ятеро людей: фоторепортаж - фото 1
Пост Кличка. Фото: скриншот

Водночас за даними КМВА, станом на 09:50 кількість постраждалих зросла до 6 осіб.

Через ранкову атаку на Київ постраждало п'ятеро людей: фоторепортаж - фото 2
Пост КМВА. Фото: скриншот

За інформацією кореспондентки Новини.LIVE, в помешканнях вибиті вікна, також пошкоджені меблі.

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Пошкоджена багатоповерхівка у столиці. Фото: Новини.LIVE

Поліція також повідомляла, що серед постраждалих є вагітна жінка.

Через ранкову атаку на Київ постраждало п'ятеро людей: фоторепортаж - фото 4
Пошкоджена багатоповерхівка у столиці. Фото: Новини.LIVE

Одна із постраждалих розповіла, що під час атаки перебувала вдома разом із дитиною.

Через ранкову атаку на Київ постраждало п'ятеро людей: фоторепортаж - фото 5
Пошкоджена багатоповерхівка у столиці. Фото: Новини.LIVE

За її словами, перед вибухом вона не чула жодних сторонніх звуків чи свисту, а після потужного удару одразу з’явилося задимлення.

"Ми були вдома, нечутно було нічого. Я не чула ніякого свисту, нічого. Просто дуже сильний вибух і задимлення зразу. Дім ходором почав ходити і все. Ми почали вибігати просто. Я забрала дитину і почала по сходах вибігати вниз, щоб спастись, бо я не знала, де горить і що горить", — розповіла вона.

Через ранкову атаку на Київ постраждало п'ятеро людей: фоторепортаж - фото 6
Пошкоджена багатоповерхівка у столиці. Фото: Новини.LIVE

На місці події працюють поліцейські, рятувальники, комунальні служби, психологи ДСНС та медики. Також на локації розгорнули спеціальні намети для надання необхідної допомоги.

Як повідомляли Новини.LIVE, 8 вересня російські війська масовано атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок влучань у житлові масиви та промислову інфраструктуру загинули та постраждали люди, а на місцях численних прильотів і пожеж працювали екстрені служби.

Як повідомляли Новини.LIVE, 8 вересня внаслідок російської атаки на Бориспіль постраждала дворічна дівчинка. Дитина отримала осколкове поранення ока та була госпіталізована до лікарні.

Віталій Кличко Київ КМДА війна в Україні постраждалі атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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