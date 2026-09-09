Атака РФ на Киев: пять пострадавших, фото с места событий

Из-за утренней атаки на Киев пострадали пять человек: фоторепортаж
В результате утренней атаки российских войск на Киев пострадали шесть человек. В Дарницком районе вражеский беспилотник попал в 24-этажный жилой дом. Попадание произошло на уровне 11–12 этажей. На 12-м этаже возник пожар, также разрушены стены.
Последствия российского удара зафиксировала корреспондентка Новини.LIVE Анна Сирик.
Последствия утренней атаки РФ на Киев
Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, трое пострадавших были госпитализированы.
В то же время, по данным КМВА, по состоянию на 09:50 число пострадавших возросло до 6 человек.
По информации корреспондентки Новини.LIVE, в квартирах выбиты окна, также повреждена мебель.
Полиция также сообщала, что среди пострадавших есть беременная женщина.
Одна из пострадавших рассказала, что во время нападения находилась дома вместе с ребенком.
По ее словам, перед взрывом она не слышала никаких посторонних звуков или свиста, а после мощного удара сразу появилось задымление.
"Мы были дома, ничего не слышали. Я не слышала никакого свиста, ничего. Просто очень сильный взрыв и сразу задымление. Дом начал трястись, и все. Мы просто начали выбегать. Я взяла ребенка и стала бежать по лестнице вниз, чтобы спастись, потому что не знала, где горит и что горит", — рассказала она.
На месте происшествия работают полицейские, спасатели, коммунальные службы, психологи ГСЧС и медики. Также на месте развернули специальные палатки для оказания необходимой помощи.
Как сообщали Новини.LIVE, 8 сентября российские войска массированно атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате попаданий в жилые массивы и промышленную инфраструктуру погибли и пострадали люди, а на местах многочисленных прилетов и пожаров работали экстренные службы.
Как сообщали Новини.LIVE, 8 сентября в результате российской атаки на Борисполь пострадала двухлетняя девочка. Ребенок получила осколочное ранение глаза и была госпитализирована в больницу.