Атака РФ на Киев: пять пострадавших, фото с места событий

Поврежденное многоэтажное здание в столице. Фото: Новини.LIVE

В результате утренней атаки российских войск на Киев пострадали шесть человек. В Дарницком районе вражеский беспилотник попал в 24-этажный жилой дом. Попадание произошло на уровне 11–12 этажей. На 12-м этаже возник пожар, также разрушены стены.

Последствия российского удара зафиксировала корреспондентка Новини.LIVE Анна Сирик.

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Последствия утренней атаки РФ на Киев

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, трое пострадавших были госпитализированы.

Пост Кличко. Фото: скриншот

В то же время, по данным КМВА, по состоянию на 09:50 число пострадавших возросло до 6 человек.

Пост КМВА. Фото: скриншот

По информации корреспондентки Новини.LIVE, в квартирах выбиты окна, также повреждена мебель.

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Поврежденное многоэтажное здание в столице. Фото: Новини.LIVE

Полиция также сообщала, что среди пострадавших есть беременная женщина.

Поврежденное многоэтажное здание в столице. Фото: Новини.LIVE

Одна из пострадавших рассказала, что во время нападения находилась дома вместе с ребенком.

Поврежденное многоэтажное здание в столице. Фото: Новости.LIVE

По ее словам, перед взрывом она не слышала никаких посторонних звуков или свиста, а после мощного удара сразу появилось задымление.

"Мы были дома, ничего не слышали. Я не слышала никакого свиста, ничего. Просто очень сильный взрыв и сразу задымление. Дом начал трястись, и все. Мы просто начали выбегать. Я взяла ребенка и стала бежать по лестнице вниз, чтобы спастись, потому что не знала, где горит и что горит", — рассказала она.

Поврежденное многоэтажное здание в столице. Фото: Новини.LIVE

На месте происшествия работают полицейские, спасатели, коммунальные службы, психологи ГСЧС и медики. Также на месте развернули специальные палатки для оказания необходимой помощи.

Как сообщали Новини.LIVE, 8 сентября российские войска массированно атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате попаданий в жилые массивы и промышленную инфраструктуру погибли и пострадали люди, а на местах многочисленных прилетов и пожаров работали экстренные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, 8 сентября в результате российской атаки на Борисполь пострадала двухлетняя девочка. Ребенок получила осколочное ранение глаза и была госпитализирована в больницу.