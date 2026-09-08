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Головна Київ Атака РФ на Бориспіль: поранено дворічну дитину

Атака РФ на Бориспіль: поранено дворічну дитину

Ua ru
8 вересня 2026 18:16
У Борисполі поранено дворічну дитину через атаку РФ
Дим внаслідок атаки РФ на Бориспіль. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Росія регулярно завдає ударів по Київщині. Стало відомо, що в Борисполі внаслідок російської атаки 8 вересня постраждала дворічна дівчинка. Дитина отримала осколкове поранення ока, перебуває при свідомості та госпіталізована до лікарні. Російська армія продовжує завдавати шкоди українським дітям.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

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Дворічну дівчинку госпіталізували після атаки РФ

Очільник КОВА Тимур Ткаченко повідомив, що під час ворожої атаки в Борисполі осколкове поранення ока отримала дворічна дитина. Дівчинка перебуває при свідомості. Її доправили до лікарні, де медики надають постраждалій усю необхідну допомогу. У своєму дописі він наголосив, що російські війська продовжують атакувати цивільне населення та наражати на небезпеку дітей.

"Страшно усвідомлювати, що російські терористи продовжують бити по мирних людях і наражати на небезпеку наших дітей", — зазначив Тимур Ткаченко.

Він також побажав дитині якнайшвидшого одужання та закликав мешканців під час повітряних тривог перебувати в укриттях.

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Повідомлення очільника КОВА. Скріншот: Telegram

Ми писали, що журналістка Новини.LIVE Діана Шликова повідомляла з Голосіївського району Києва — внаслідок атаки РФ там пошкоджено 16 житлових будинків. На щастя, на цій локації ніхто не загинув.

Новини.LIVE інформували, що російські війська знищили VARUS у Солом’янському районі столиці, утворилась величезна вирва. Саме цей район зазнав найбільших руйнувань під час атаки РФ в ніч проти 8 вересня.

Київ діти Київська область Бориспіль атака Тимур Ткаченко
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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