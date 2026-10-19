Через російську атаку на Київ пошкоджені будинок і McDonald’s: фоторепортаж
У ніч проти 19 жовтня російська атака пошкодила 25-поверховий житловий будинок і McDonald’s на Шулявці в Києві, що знаходяться неподалік торговельно-розважального центру Cosmo Multimall. На дорозі лежать уламки, а поруч утворилася вирва від удару. Навпроти пошкоджений сквер, на будівлях вибиті вікна та зруйновані окремі конструкції.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Ігор Кузнецов.
Які пошкодження зафіксували на Шулявці
На 25-поверховому житловому будинку вибиті вікна у багатьох квартирах.
У McDonald’s найбільше постраждав вхід до McExpress — його конструкції зруйновані, а скління вибите. Центральний вхід до закладу зазнав менших пошкоджень. Місце поблизу McDonald's огородили біло-червоною стрічкою.
Поблизу Cosmo Multimall розкидані уламки, там же утворилася вирва від "прильоту". Поруч знаходиться сквер, який також зазнав пошкоджень.
Що повідомив Віталій Кличко про наслідки атаки
О 03:30 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що в Солом'янському районі уламки ракети влучили в перший поверх 25-поверхового житлового будинку. За іншою адресою в цьому районі фіксували влучання в нежитлову будівлю.
Спочатку Віталій Кличко повідомляв про трьох постраждалих у Солом'янському районі. Медики надали їм допомогу на місці. Пізніше, міський голова уточнив, що кількість постраждалих зросла до п'яти. Одного пораненого госпіталізували.
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що під час російської атаки в ніч проти 19 жовтня пошкоджень зазнав торговельно-розважальний центр Cosmo Multimall у Києві. На території комплексу впали будівельні уламки та розлетілося скло. На той момент інформації про постраждалих унаслідок цього інциденту не надходило.
Також Новини.LIVE писали, що через нічний обстріл у Києві було паралізовано рух червоною гілкою метро біля станції "Чернігівська". Внаслідок удару пошкоджень зазнали торговельні павільйони поруч і міська інфраструктура. Наслідки атаки ліквідовували комунальні служби.