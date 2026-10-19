Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Через російську атаку на Київ пошкоджені будинок і McDonald’s: фоторепортаж

Через російську атаку на Київ пошкоджені будинок і McDonald’s: фоторепортаж

Ua ru
19 жовтня 2026 13:07
Репортаж
Атака РФ на Київ пошкодила 25-поверхівку та McDonald’s на Шулявці Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
McDonald’s і будинок, що зазнав пошкоджень у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У ніч проти 19 жовтня російська атака пошкодила 25-поверховий житловий будинок і McDonald’s на Шулявці в Києві, що знаходяться неподалік торговельно-розважального центру Cosmo Multimall. На дорозі лежать уламки, а поруч утворилася вирва від удару. Навпроти пошкоджений сквер, на будівлях вибиті вікна та зруйновані окремі конструкції.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Ігор Кузнецов.

Реклама
Пошкоджений McDonald's на Шулявці після російської атаки на Київ у ніч проти 19 жовтня
У McDonald's на Шулявці вибиті вікна та пошкоджений вхід. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Які пошкодження зафіксували на Шулявці

На 25-поверховому житловому будинку вибиті вікна у багатьох квартирах.

Пошкоджена 25-поверхівка на Шулявці після російської атаки на Київ
Наслідки російської атаки на 25-поверховий житловий будинок у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У McDonald’s найбільше постраждав вхід до McExpress — його конструкції зруйновані, а скління вибите. Центральний вхід до закладу зазнав менших пошкоджень. Місце поблизу McDonald's огородили біло-червоною стрічкою.

McDonald's на Шулявці після нічної російської атаки
Наслідки атаки на McDonald's у районі Шулявки. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Поблизу Cosmo Multimall розкидані уламки, там же утворилася вирва від "прильоту". Поруч знаходиться сквер, який також зазнав пошкоджень. 

Читайте також:

Що повідомив Віталій Кличко про наслідки атаки

О 03:30 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що в Солом'янському районі уламки ракети влучили в перший поверх 25-поверхового житлового будинку. За іншою адресою в цьому районі фіксували влучання в нежитлову будівлю

Пошкоджений ресторан McDonald's поблизу Cosmo Multimall у Києві
Вибиті вікна та пошкоджені рами McDonald's на Шулявці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Спочатку Віталій Кличко повідомляв про трьох постраждалих у Солом'янському районі. Медики надали їм допомогу на місці. Пізніше, міський голова уточнив, що кількість постраждалих зросла до п'яти. Одного пораненого госпіталізували.

Віталій Кличко про нічну атаку на Київ
Повідомлення Кличка про пошкодження у Солом'янському районі Києва. Скриншот: t.me/vitaliy_klitschko 

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що під час російської атаки в ніч проти 19 жовтня пошкоджень зазнав торговельно-розважальний центр Cosmo Multimall у Києві. На території комплексу впали будівельні уламки та розлетілося скло. На той момент інформації про постраждалих унаслідок цього інциденту не надходило.

Також Новини.LIVE писали, що через нічний обстріл у Києві було паралізовано рух червоною гілкою метро біля станції "Чернігівська". Внаслідок удару пошкоджень зазнали торговельні павільйони поруч і міська інфраструктура. Наслідки атаки ліквідовували комунальні служби.

Київ McDonald's війна в Україні багатоповерхівка пошкодження будинків атака Росії на Україну
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації