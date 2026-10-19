McDonald’s і будинок, що зазнав пошкоджень у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У ніч проти 19 жовтня російська атака пошкодила 25-поверховий житловий будинок і McDonald’s на Шулявці в Києві, що знаходяться неподалік торговельно-розважального центру Cosmo Multimall. На дорозі лежать уламки, а поруч утворилася вирва від удару. Навпроти пошкоджений сквер, на будівлях вибиті вікна та зруйновані окремі конструкції.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Ігор Кузнецов.

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У McDonald's на Шулявці вибиті вікна та пошкоджений вхід. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Які пошкодження зафіксували на Шулявці

На 25-поверховому житловому будинку вибиті вікна у багатьох квартирах.

Наслідки російської атаки на 25-поверховий житловий будинок у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У McDonald’s найбільше постраждав вхід до McExpress — його конструкції зруйновані, а скління вибите. Центральний вхід до закладу зазнав менших пошкоджень. Місце поблизу McDonald's огородили біло-червоною стрічкою.

Наслідки атаки на McDonald's у районі Шулявки. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Поблизу Cosmo Multimall розкидані уламки, там же утворилася вирва від "прильоту". Поруч знаходиться сквер, який також зазнав пошкоджень.

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Що повідомив Віталій Кличко про наслідки атаки

О 03:30 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що в Солом'янському районі уламки ракети влучили в перший поверх 25-поверхового житлового будинку. За іншою адресою в цьому районі фіксували влучання в нежитлову будівлю.

Вибиті вікна та пошкоджені рами McDonald's на Шулявці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Спочатку Віталій Кличко повідомляв про трьох постраждалих у Солом'янському районі. Медики надали їм допомогу на місці. Пізніше, міський голова уточнив, що кількість постраждалих зросла до п'яти. Одного пораненого госпіталізували.

Повідомлення Кличка про пошкодження у Солом'янському районі Києва. Скриншот: t.me/vitaliy_klitschko

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що під час російської атаки в ніч проти 19 жовтня пошкоджень зазнав торговельно-розважальний центр Cosmo Multimall у Києві. На території комплексу впали будівельні уламки та розлетілося скло. На той момент інформації про постраждалих унаслідок цього інциденту не надходило.

Також Новини.LIVE писали, що через нічний обстріл у Києві було паралізовано рух червоною гілкою метро біля станції "Чернігівська". Внаслідок удару пошкоджень зазнали торговельні павільйони поруч і міська інфраструктура. Наслідки атаки ліквідовували комунальні служби.