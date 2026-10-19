Иза-за российского обстрела Киева повреждены жилой дом и McDonald’s: фото
В ночь на 19 октября в результате российского обстрела были повреждены 25-этажный жилой дом и ресторан McDonald’s на Шулявке в Киеве, расположенные недалеко от торгово-развлекательного центра Cosmo Multimall. На дороге лежат обломки, а рядом образовалась воронка от удара. Напротив поврежден сквер, на зданиях выбиты окна и разрушены отдельные конструкции.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Игорь Кузнецов.
Какие повреждения зафиксировали на Шулявке
В 25-этажном жилом доме выбиты окна во многих квартирах.
В McDonald’s больше всего пострадал вход в McExpress — его конструкции разрушены, а остекление выбито. Центральный вход в заведение получил меньшие повреждения. Место возле McDonald's огородили бело-красной лентой.
Вблизи Cosmo Multimall разбросаны обломки, там же образовалась воронка от "прилета". Рядом находится сквер, который также получил повреждения.
Что сообщил Виталий Кличко о последствиях атаки
В 03:30 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе обломки ракеты попали в первый этаж 25-этажного жилого дома. По другому адресу в этом районе фиксировали попадание в нежилое здание.
Сначала Виталий Кличко сообщал о трёх пострадавших в Соломенском районе. Медики оказали им помощь на месте. Позже мэр уточнил, что число пострадавших возросло до пяти. Одного раненого госпитализировали.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что во время российской атаки в ночь на 19 октября повреждения получил торгово-развлекательный центр Cosmo Multimall в Киеве. На территории комплекса упали строительные обломки и разлетелось стекло. На тот момент информации о пострадавших в результате этого инцидента не поступало.
Также Новини.LIVE писали, что из-за ночного обстрела в Киеве было парализовано движение по красной ветке метро возле станции "Черниговская". В результате удара были повреждены расположенные рядом торговые павильоны и городская инфраструктура. Последствия атаки устраняли коммунальные службы.