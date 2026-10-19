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Главная Киев Иза-за российского обстрела Киева повреждены жилой дом и McDonald’s: фото

Иза-за российского обстрела Киева повреждены жилой дом и McDonald’s: фото

Ua ru
19 октября 2026 13:07
Репортаж
В результате атаки РФ на Киев были повреждены 25-этажное здание и ресторан McDonald’s на Шулявке Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
McDonald’s и поврежденный дом в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В ночь на 19 октября в результате российского обстрела были повреждены 25-этажный жилой дом и ресторан McDonald’s на Шулявке в Киеве, расположенные недалеко от торгово-развлекательного центра Cosmo Multimall. На дороге лежат обломки, а рядом образовалась воронка от удара. Напротив поврежден сквер, на зданиях выбиты окна и разрушены отдельные конструкции.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Игорь Кузнецов.

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Пошкоджений McDonald's на Шулявці після російської атаки на Київ у ніч проти 19 жовтня
В McDonald’s на Шулявке выбиты окна и поврежден вход. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Какие повреждения зафиксировали на Шулявке

В 25-этажном жилом доме выбиты окна во многих квартирах.

Пошкоджена 25-поверхівка на Шулявці після російської атаки на Київ
Последствия российской атаки на 25-этажный жилой дом в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В McDonald’s больше всего пострадал вход в McExpress — его конструкции разрушены, а остекление выбито. Центральный вход в заведение получил меньшие повреждения. Место возле McDonald's огородили бело-красной лентой.

McDonald's на Шулявці після нічної російської атаки
Последствия атаки на McDonald’s в районе Шулявки. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Вблизи Cosmo Multimall разбросаны обломки, там же образовалась воронка от "прилета". Рядом находится сквер, который также получил повреждения.

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Что сообщил Виталий Кличко о последствиях атаки

В 03:30 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе обломки ракеты попали в первый этаж 25-этажного жилого дома. По другому адресу в этом районе фиксировали попадание в нежилое здание.

Пошкоджений ресторан McDonald's поблизу Cosmo Multimall у Києві
Выбитые окна и поврежденные рамы McDonald's на Шулявке. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Сначала Виталий Кличко сообщал о трёх пострадавших в Соломенском районе. Медики оказали им помощь на месте. Позже мэр уточнил, что число пострадавших возросло до пяти. Одного раненого госпитализировали.

Віталій Кличко про нічну атаку на Київ
Сообщение Кличко о повреждениях в Соломенском районе Киева. Скриншот: t.me/vitaliy_klitschko

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что во время российской атаки в ночь на 19 октября повреждения получил торгово-развлекательный центр Cosmo Multimall в Киеве. На территории комплекса упали строительные обломки и разлетелось стекло. На тот момент информации о пострадавших в результате этого инцидента не поступало.

Также Новини.LIVE писали, что из-за ночного обстрела в Киеве было парализовано движение по красной ветке метро возле станции "Черниговская". В результате удара были повреждены расположенные рядом торговые павильоны и городская инфраструктура. Последствия атаки устраняли коммунальные службы.

Киев McDonald's война в Украине многоэтажка повреждение домов атака России на Украину
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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