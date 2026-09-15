Фірсов попередив про десятки реактивних "шахедів" над Києвом

Єгор Фірсов. Фото: Facebook/Єгор Фірсов

Росія може суттєво збільшити кількість запусків реактивних "шахедів", а на початку зими над Києвом одночасно можуть перебувати кілька десятків таких безпілотників. Про це військовий Єгор Фірсов розповів під час щорічної зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука. Він зазначив, що виробництво реактивних дронів у Росії зростає, як і їхня ефективність.

Про це він сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Фірсов спрогнозував збільшення кількості реактивних дронів

На його думку Фірсова, Україні необхідно якнайшвидше посилювати систему протидії новій загрозі.

"Так і буде. Тобто реактивних "шахедів" буде більше, бо виробництво зростає, ефективність зростає. І я ще раз кажу, що дуже важливі будуть моменти наших контрзаходів, як ми контрреагуємо на те, що воно летить. Поки ми реагуємо із запізненням, але ще раз підкреслюю, що в нас є всі можливості зробити так, щоб ворог не мав успіху", — заявив військовий.

За словами Фірсова, українські військові вже працюють над пошуком ефективних способів протидії реактивним безпілотникам. Зокрема, вони проводять спільну роботу з іноземними виробниками, передаючи їм інформацію про особливості застосування дронів та роботу засобів виявлення.

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Він також наголосив, що досвід України у протидії дронам може бути важливим і для європейських країн, які в майбутньому можуть зіткнутися з подібними загрозами для свого повітряного простору. На його думку, партнери мають активніше вкладатися у розробку та випробування засобів протидії безпілотникам, використовуючи український досвід.

Як повідомляли Новини.LIVE, 13 вересня депутат Київської міської ради Тарас Козак заявив, що нову систему повітряних тривог у столиці запровадили через тривалі загрози, які можуть тривати 80–90% часу. За його словами, у таких умовах банки, державні установи та значна частина бізнесу не можуть повноцінно працювати.

Як повідомляли Новини.LIVE, 12 вересня мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці наразі є понад чотири тисячі укриттів різних типів. За його словами, частину сховищ ремонтують, а також облаштовують нові, а цього року районним адміністраціям Києва виділили близько пів мільярда гривень на відповідні роботи.