Атака РФ на Київщину 7 жовтня: згоріла "Садиба Нюшанік"

Рятувальники ДСНС ліквідують пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС Київщини

В ніч проти 7 жовтня, у середу, РФ здійснила жорстоку атаку на Україну. Повідомляється, що у Вишгородському районі Київської області внаслідок російського удару загорівся центр реабілітації птахів "Садиба Нюшанік". Через влучання повністю знищено пташиний стаціонар, де перебували птахи та кіт, а також запаси кормів і обладнання.

Про це повідомила співзасновниця центру Ірина Снопко у Facebook, передає Новини.LIVE.

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РФ знищила центр реабілітації птахів

Відомо, що "Садиба Нюшанік" є центром, де займаються реабілітацією хижих і водоплавних птахів. Там допомагають лелекам, лебедям, совам, яструбам, боривітрам та іншим птахам.Фахівці центру також консультують людей щодо порятунку та допомоги пернатим. Птахи, які через тяжкі травми або інші проблеми зі здоров'ям уже не можуть самостійно виживати в дикій природі, залишаються у центрі на постійне проживання.

Чорний гриф, що проходив реабілітацію в "Садибі Нюшанік" facebook.com/NushanikPomoshPticam

Співзасновниця центру Ірина Снопко повідомила сумну звістку — внаслідок влучання згоріли пташиний стаціонар, курятник та перепелятник. У приміщеннях перебували птахи та кіт. Також вогонь знищив обладнання центру та запаси кормів, необхідні для догляду за тваринами.

Співзасновниця "Садиби Нюшанік" опублікувала відео з наслідками удару, на якому видно охоплену вогнем будівлю.

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Пожежа внаслідок атаки РФ. Фото: кадр із відео

Ми писали, що атака російських військ на Київ 7 жовтня забрала життя двох людей в Дарницькому районі. Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик була на місці трагічної події, їй вдалось поспілкуватись з керуючим гаражного кооперативу, який повідомив, що незадовго до смертоносного удару працівники пили чай.

Новини.LIVE інформували, що також в Дарницькому районі впала балістична ракета РФ, яка не здетонувала. Небезпечна знахідка була поруч з житловими будинками киян.