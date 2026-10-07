Нападение РФ на Киевскую область 7 октября: сгорела «Усадьба Нюшаник»

Спасатели ГСЧС тушат пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС Киевской области

В ночь на 7 октября, в среду, РФ совершила жестокую атаку на Украину. Сообщается, что в Вышгородском районе Киевской области в результате российского удара загорелся центр реабилитации птиц "Садыба Нюшаник". В результате попадания полностью уничтожен птичий стационар, где находились птицы и кот, а также запасы кормов и оборудование.

Об этом сообщила соучредительница центра Ирина Снопко в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Россия уничтожила центр реабилитации птиц

Известно, что "Садыба Нюшаник" — это центр, где занимаются реабилитацией хищных и водоплавающих птиц. Там помогают аистам, лебедям, совам, ястребам, канюкам и другим птицам. Специалисты центра также консультируют людей по вопросам спасения и помощи пернатым. Птицы, которые из-за тяжелых травм или других проблем со здоровьем уже не могут самостоятельно выживать в дикой природе, остаются в центре на постоянное проживание.

Чёрный гриф, проходивший реабилитацию в "Садьбе Нюшаник" facebook.com/NushanikPomoshPticam

Соучредительница центра Ирина Снопко сообщила печальную новость — в результате пожара сгорели птичий стационар, курятник и перепельник. В помещениях находились птицы и кот. Также огонь уничтожил оборудование центра и запасы кормов, необходимые для ухода за животными.

Соучредительница "Садьбы Нюшаник" опубликовала видео с последствиями удара, на котором видно охваченное огнем здание.

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Мы писали, что атака российских войск на Киев 7 октября унесла жизни двух человек в Дарницком районе. Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык была на месте трагического события, ей удалось пообщаться с управляющим гаражного кооператива, который сообщил, что незадолго до смертоносного удара работники пили чай.

Новини.LIVE сообщали, что также в Дарницком районе упала баллистическая ракета РФ, которая не взорвалась. Опасная находка находилась рядом с жилыми домами киевлян.