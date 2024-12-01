Киев второй раз за сегодня атакуют дроны-камикадзе

Работа ПВО ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В Киеве в эти минуты снова объявлена воздушная тревога. Враг атакует столицу и Киевскую область.

Об этом сообщает КГГА.

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Объявление о воздушной тревоге. Фото: Скриншот

Местные власти призывают киевлян направляться к укрытиям. На город надвигаются вражеские дроны-камикадзе "Шахед". В КГГА напоминают, что есть онлайн карта укрытий в городе. Взрывы, которые слышны в городе, являются звуками работы ПВО.

Это уже вторая воздушная тревога в Киеве сегодня.

Напомним, российские кафиры 30 ноября атаковали Днепровский район Херсона, в результате чего погиб мужчина.

Также 29 ноября в Киеве обломки сбитого российского беспилотника повредили здание поликлиники.