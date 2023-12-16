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Черговий ремонт у метро Києва — які станції планують закрити

16 грудня 2023 10:09
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Черговий ремонт у метро Києва — які станції планують закрити
Станція метро "Тараса Шевченка". Фото: Facebook / kyivmetro
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Влітку наступного року у Києві планують закрити на капітальний ремонт перегону ще дві станції метро. Йдеться про станцію метро "Тараса Шевченка" та "Почайна".

Про це повідомив керівник комунального підприємства Віктор Брагінський. 

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Закриття ще двох станцій метро у Києві

У Києві розпочнуть капітальний ремонт тунелів метро на станціях "Почайна" і "Тараса Шевченка" влітку 2024 року. За словами Брагінського, ремонт цих станцій буде швидшим ніж на перегоні "Деміївська" — "Либідська". У мережі поширили відео, на якому видно, що на цих станціях є протікання води на стінах, що загрожує безпечному руху потягів. 

"Є ділянки, які потребують особливої уваги. Є відрізок від станції "Тараса Шевченка" до станції "Почайна". Це експериментальний тунель, який побудований ще в 80-х роках. Він має певні особливості. Цей тунель змінює габарити: тобто стає дещо еліпсоїдної форми. Але жодної небезпеки для пасажирів немає. Ми планували влітку наступного року налагодити наземне сполучення і перекрити цей відрізок для ремонтних робіт. Ремонти — нормальна ситуація, їх проводять в усіх країнах, де є метро", — вказав Брагінський.

Ситуація на станціях метро "Почайна" і "Тараса Шевченка"

Зараз на двох станціях вже зафіксовано протікання води на бокових частинах тунелю. Зазначається, що така ж проблема була і на перегоні "Либідська — Деміївська". За інформацією ініціативи "Пасажири Києва", стало відомо, що метрополітен 21 листопада оголосив тендер на проєктування капітального ремонту станцій "Почайна" і "Тараса Шевченка".

"Десь так само ще з тиждень-два назад виглядав тунель на перегоні "Либідська"  "Деміївська", який вчора закрили. Видно, що на бокових частинах тунелю є протікання. Вони менш серйозні, ніж на "Деміївській", ріки з піском не течуть, але "дощик" і прибрані купки пісочку є", — додали в організації.

Нагадаємо, одним з факторів надзвичайної ситуації на "синій" гілці метро у Києві могла бути помилка в проєктуванні перегонів чи у виконанні будівельних робіт. Ліквідація наслідків аварії не маэ бути проблемною для міської влади.

Додамо, що під час ухвалення бюджету столиці на 2024 рік не було виділено додаткових грошей на "Київський метрополітен", аби ремонтувати "синю" гілку. Критична ситуація із закриттям шести станцій не була врахована під час планування видатків, однак на дороги виділили мільярди. 

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