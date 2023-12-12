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Експерт пояснив, що стало основною причиною підтоплення метро у Києві

12 грудня 2023 10:09
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Експерт пояснив, що стало основною причиною підтоплення метро у Києві
Підтоплення станції метро в Києві. Фото: ТСН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Одним з факторів надзвичайної ситуації на "синій" гілці метро у Києві могла бути помилка в проєктуванні перегонів чи у виконанні будівельних робіт. Ліквідація наслідків аварії не повинна представляти проблем для міської влади.

Про це колишній міністр екології Остап Семерак (2016-2019 рр.) розповів в інтерв'ю "Телеграфу".

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На думку Семерака, з ліквідацією підтоплень перегону між деякими станціями підземки на Оболонсько-Теремківській лінії підземки в принципі не повинно бути для влади якоюсь великою проблемою.

 світі є відомі розгалужені гілки метрополітену, навіть на болотах. Зокрема, у тому ж Санкт-Петербурзі. І воно якось там функціонує. Я особисто більше схильний думати, що на "Деміївській" була якась помилка в проєктуванні чи у виконанні", — зазначає він.

Остап Семерак при цьому нагадав, що під час його міністерської каденції через парламент вдалося провести євроінтеграційні норми. Йдеться про закони закони "Оцінка впливу на довкілля" та "Про стратегічну екологічну оцінку".

"Ці документи нам підказали у Європейському Союзі, вони є в Угоді про асоціацію. Це — європейські практики, як до початку будівництва, до старту реалізації будпроєкту, здійснюється оцінка, яким чином будівництво вплине на екологію. Правда, ці закони прийняли вже після будівництва цієї ділянки, але він стосується нових ремонтів і капремонтів", — пояснив Семерак.

Як виправити ситуацію

Семерак також наголосив, що з виправленням ситуації, яка сталася у Київському метрополітені, не варто сильно поспішати.

"Потрібно було б зробити належну оцінку і зрозуміти, яке рішення та в яких формулах буде правильним в сенсі безпеки (будівельної, інженерної та екологічної). Це трохи займе часу. Але якщо правильне рішення прийняти і реалізувати, це буде точно швидше, аніж 20 разів швидко робити неправильні кроки", — вважає ексміністр.

Зранку 8 грудня працівники метро побачили в тунелі нові тріщини. Це стало загрозою для безпеки перевезення пасажирів, тому о 13:45 рух цією ділянкою було зупинено. Тим часом у метро почали працювати над ліквідацією наслідків НС. 

Після цього у КМДА повідомили, що взамін закритих станцій метро по місту курсуватиме дублювальний наземний транспорт, зокрема у столиці запустили 97 наземних маршрутів замість закритої ділянки метро. 

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