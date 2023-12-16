Очередной ремонт в метро Киева — какие станции планируют закрыть

Станция метро "Тараса Шевченко". Фото: Facebook / kyivmetro

Летом следующего года в Киеве планируют закрыть на капитальный ремонт перегона еще две станции метро. Речь идет о станции метро "Тараса Шевченко" и "Почайной".

Об этом сообщил руководитель коммунального предприятия Виктор Брагинский.

Читайте также:

Закрытие еще двух станций метро в Киеве

В Киеве начнут капитальный ремонт тоннелей метро на станциях "Почайная" и "Тараса Шевченко" летом 2024 года. По словам Брагинского, ремонт этих станций будет быстрее, чем на перегоне "Демеевская" — "Лыбидская". В сети распространили видео, на котором видно, что на этих станциях есть протекание воды на стенах, что угрожает безопасному движению поездов.

"Есть участки, которые требуют особого внимания. Есть отрезок от станции "Тараса Шевченко" до станции "Почайная". Это экспериментальный тоннель, построенный еще в 80-х годах. Он имеет определенные особенности. Этот тоннель меняет габариты: то есть становится эллипсоидным. Но никакой опасности для пассажиров нет. Мы планировали летом следующего года наладить наземное сообщение и перекрыть этот отрезок для ремонтных работ. Ремонты — нормальная ситуация, их проводят во всех странах, где есть метро", — указал Брагинский.

Ситуация на станциях метро "Почайная" и "Тараса Шевченко"

Сейчас на двух станциях уже зафиксирована протекание воды на боковых частях тоннеля. Отмечается, что такая же проблема была и на перегоне "Лыбидская — Демеевская". По информации инициативы "Пассажиры Киева", стало известно, что метрополитен 21 ноября объявил тендер на проектирование капитального ремонта станций "Почайна" и "Тараса Шевченко".

"Где-то еще с неделю-две назад также выглядел тоннель на перегоне Лыбидская — Демеевская, который вчера закрыли. Видно, что на боковых частях тоннеля есть протекание. Они менее серьезные, чем на Демеевской, реки с песком не текут, но "дождик" и убранные кучки песочка есть", — добавили в организации.

Напомним, одним из факторов чрезвычайной ситуации на "синей" ветке метро в Киеве могла быть ошибка в проектировании перегона или в выполнении строительных работ. Ликвидация последствий аварии не должна быть проблемной для городских властей.

Добавим, что при принятии бюджета столицы на 2024 год не были выделены дополнительные деньги на "Киевский метрополитен", чтобы ремонтировать синюю ветку. Критическая ситуация с закрытием шести станций не была учтена при планировании расходов, однако на дороги выделили миллиарды.