Будут ли массовые мероприятия в Киеве на Рождество и Новый год — ответ КМВА

Открытие новогодней елки в Киеве в 2021 году. Фото: архив КГГА

В этом году в Киеве на Рождество и Новый год не будет никаких массовых мероприятий, включая ярмарки. В то же время новогоднюю елку таки установят.

Об этом сообщают в КМВА.

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Таким образом, массовые мероприятия к новогодним и рождественским праздникам отменили из соображений безопасности. Соответствующее решение было принято на Совете обороны Киева.

В то же время новогоднюю елку решили установить. Сообщается, что будут обслуживать ее на средства меценатов.

"Открытие елки запланировано 6 декабря. Она будет стоять до 10 января 2024 года", — говорится в сообщении.

Новогодняя елка в Киеве

Напомним, недавно депутат КГГА Андрей Витренко в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал, будут ли устанавливать новогоднюю елку в Киеве.

Сегодня, 27 ноября, стало известно, что Совет обороны Киева принял решение об установке новогодней елки в столице этого года. В то же время ее будут украшать не за средства бюджета города, а за счет меценатов.