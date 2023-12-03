Чи діятиме у Києві комендантська година в новорічну ніч та яка буде святкова програма

Новорічна ялинка у Києві на початку 2023 року. Фото: КМДА

У Києві під час новорічних свят тривалість комендантської години не будуть змінювати. Вона, як завжди, буде з 00:00 до 05:00. Крім того, масових святкових заходів та концертів теж не будуть влаштовувати.

Про це розповів начальник Київської міської військової адміністрації, генерал-полковник Сергій Попко.

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За його словами, на Різдво та Новий рік у Києві не проводитимуть жодних масових заходів, не буде ярмарок та святкувань. Так вирішили в Раді Оборони Києва.

"Якщо і будуть окремі точкові заходи, то вони будуть проводитися на закритих локаціях з дотриманням всіх визначених заходів безпеки. Теж наголошую, що без використання бюджетних коштів", — запевнив Попко.

Коли відкриють новорічну ялинку у столиці

У Києві також почалися роботи зі встановлення новорічної ялинки на Софіївській площі сьогодні, 3 грудня. Відкрити її планують 6 грудня до Дня Святого Миколая.

"Ялинка буде встановлена виключно за кошти меценатів — без витрат бюджетних коштів на облаштування новорічної красуні та на електроенергію", — наголосив він.

За його словами, ялинка на площі буде стояти до 10 січня.

Заходи безпеки під час новорічних свят

Крім того, голова Київської МВА закликав всіх жителів міста не нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже ворог посилив свої атаки на територію України.

"Я дуже сподіваюсь на свідомість киян, що під час новорічних свят не вибухне жодна петарда та феєрверк. По-перше, це заборонено законом і за це можна понести відповідальність. По-друге, звукові та світлові сигнали можуть сприйматися, як звуки вибухів. Таким чином наносячи шкоду психічному здоров'ю людини", — додав він.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що відповідальність за обслуговування столичної новорічної ялинки бере на себе ТОВ "ГЛОБАЛ-ДЕКОР".